Fußball-Nationalmannschaft DFB-Chef Neuendorf warnt vor WM-Auslosung: Demut angebracht dpa 04.12.2025, 06:47 Uhr

i Vergabe der EM der Fußballerinnen 2029 Cyril Zingaro. DPA

Der Weg des deutschen Nationalteams zur WM 2026 verlief holprig. Grund genug, für DFB-Chef Neuendorf zu mahnen. Bundestrainer Nagelsmann fordert Respekt auch vor den Turnier-Neulingen ein.

Nyon/Washington (dpa) – DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnt vor der Auslosung für die Fußball-WM 2026 angesichts der holprigen Qualifikation des deutschen Nationalteams vor Übermut. «Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es einfache und schwierige Gruppen gibt», sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bunds der Deutschen Presse-Agentur.







