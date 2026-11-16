Thomas Berthold war ein Fußballstar. Zuletzt vertrat er extreme politische Ansichten. Jetzt kandidiert er für die AfD für das höchste Staatsamt. Das führt zu klaren Reaktionen beim DFB.

Berlin (dpa) – DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die AfD-Kandidatur von Ex-Weltmeister Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten scharf kritisiert. «Mir ist schon wichtig, noch einmal klar zu sagen, wer in die Ethikgrundsätze des DFB schaut, wer in unsere Statuten schaut, der wird viele Passagen finden, die inkompatibel sind mit dem Programm der AfD», sagte der Verbandschef bei einer Veranstaltung des Zentralrats der Juden in Deutschland vor dem Länderspiel der DFB-Elf gegen die Niederlande in Berlin.

Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner dürfte die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen. Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. Die AfD hat in der Bundesversammlung keine eigene Mehrheit.

DFB-Chef: «Nicht nachzuvollziehen»

Dennoch ist die Kandidatur von Berthold, der 1990 mit der DFB-Auswahl von Teamchef Franz Beckenbauer Weltmeister wurde, für Neuendorf unverständlich. «Deswegen glaube ich, dass für uns schwierig ist, nachzuvollziehen, dass man als Fußballer, der mit den Werten als Ex-Nationalspieler sich mal verbunden gefühlt hat oder zumindest gefühlt haben sollte, hier zur Verfügung steht», sagte der DFB-Präsident.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, reagierte ebenfalls kritisch. Es sei unverständlich, wie jemand, der Nationalspieler war und in vielen Ländern gespielt hat, für eine Partei zur Verfügung stehe, die Menschen anderer Herkunft ausgrenze, betonte er.

Anlass der Veranstaltung war die Vorstellung eines Kartensets mit elf Szenarien und 30 zielgruppengenauen Handlungsempfehlungen für den Kampf gegen Antisemitismus in Fußballvereinen und Verbänden.

Der frühere Nationalspieler Berthold bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München. Während der Corona-Zeit trat er bei einer Kundgebung der Initiative «Querdenken 711» in Stuttgart auf. Er kritisierte die damaligen Maßnahmen gegen die Pandemie. Zuletzt war er immer wieder mit Verschwörungstheorien zu politischen Ereignissen in Erscheinung getreten.