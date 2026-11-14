Nach dem 3:1 gegen Serbien würdigen die internationalen Medien den souveränen Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ein Spieler wird besonders gelobt.

Belgrad (dpa) – Jürgen Klopp feiert den ersten Auswärtssieg als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das schreibt die internationale Presse zum 3:1 in der Nations League in Serbien:

Serbien

«Sportski zurnal»: «Die verzweifelten Adler verlieren gegen Deutschland.»

«Blic»: «Serbien machtlos gegen Deutschland: Fußballlektion von Deutschland, nur neun Adler beendeten die Partie.»

«Sportklub»: «Spaziergang für Deutschland: Traurige Vorstellung Serbiens...»

Niederlande

NOS: «Deutschland wärmt sich mit einem klaren Sieg in Serbien für Oranje auf.»

«De Telegraaf»: «Deutschland hat mit den neun Mann spielenden Serben leichtes Spiel.»

«AD»: «Deutschland hat in Belgrad mit 1:3 gegen Serbien gewonnen und bleibt im Rennen um das Viertelfinale der Nations League.»

Spanien

«Marca»: «Deutschland bleibt im Rennen und spielt gegen die von Xavi trainierten Niederlande. Klopp würdigte Grudas hervorragende Form bei Leipzig und stellte ihn als rechten Flügelspieler auf.»

«Mundo Deportivo»: «Die deutsche Mannschaft um Klopp und ter Stegen holt einen unverzichtbaren Sieg im Kleinen Maracanã. Die Mannschaft zeigte sich Serbien gegenüber überlegen und spielte ein gutes Spiel.»

«AS»: «Klopps Mannschaft liefert in Belgrad. Deutschland besiegt Serbien, das das Spiel mit nur neun Spielern beendete, souverän mit 1:3 – dank eines Eigentors von Babic sowie Toren von Wirtz und Gruda.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Auch Deutschland lacht: Es setzt sich mit 3:1 gegen Serbien durch, in einer Partie, die von der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Serben geprägt war, die nur noch zu neunt waren.»

«La Repubblica»: «Deutschland erzielt drei Tore in Serbien und schöpft neue Hoffnung.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Die Serben, zu unorganisiert und ohne Durchschlagskraft, wurden von der deutschen Dominanz überrollt, und Gruda setzte dem Ganzen die Krone auf, indem er bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft mit einer brillanten Einzelleistung sein erstes Länderspieltor erzielte.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Deutschland feiert Pflichtsieg in Serbien.»