Deutschland erwischt WM-Glücksgruppe mit Debütant Curaçao

Die zwölf Vorrundengruppen der Fußball-WM 2026 stehen. Deutschland erwischt eine leichte Gruppe. Gleich zum Auftakt geht es gegen einen krassen Außenseiter.

Washington (dpa) - Als Eishockey-Legende Wayne Gretzky das Los von Außenseiter Curaçao zog, konnte sich Julian Nagelsmann ein verschmitztes Grinsen nicht verkneifen. Nach einer bislang einmaligen politischen Inszenierung um FIFA-Friedenspreisträger Donald Trump hat Deutschland bei der Auslosung zur Fußball-WM ein Glückslos erwischt und trifft in der Vorrunde neben dem Debütanten auch auf Ecuador und die Elfenbeinküste.

Eine Pflichtaufgabe für die WM, die in den USA, Mexiko und Kanada erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird. «Es ist keine superleichte Gruppe, aber eine machbare Gruppe», sagte Bundestrainer Nagelsmann im ZDF nach der gut zweistündigen Zeremonie in Washington. «Wir wollen gerne die Spiele der Gruppenphase gewinnen.»

Völler klatscht bei Village-People-Auftritt

Fast 90 Minuten war dabei wegen diverser Showanlässe überhaupt kein Los gezogen worden. Das Event endete mit einem stimmungsvollen Auftritt der Village People, die im John F. Kennedy Center for the Performing Arts Y.M.C.A. performten. Der deutsche Sportdirektor Rudi Völler klatschte eifrig mit, auch US-Präsident Trump genoss den Abschluss der Gala sichtlich.

Das DFB-Team absolviert seine erste Partie bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni gegen Curaçao mit dem niederländischen Trainer Dick Advocaat. Die Partie steigt in Philadelphia oder Houston. Danach geht es für die Begegnung gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni entweder nach Kansas City oder ins kanadische Toronto.

«Das Wichtigste ist erstmal Step bei Step, die Gruppenphase zu überstehen, dass wir in die K.-o.-Phase einziehen», sagte Nagelsmann bei MagentaSport. «Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Das gebührt auch der Respekt.» Der Bundestrainer erklärte aber auch: «Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man überlegt, wer in den nächsten Runden auf einen treffen könnte und wen man schlagen muss, um weit zu kommen.»

Österreich fordert Argentinien

Das Gruppenfinale gegen Südamerika-Vertreter Ecuador, auf den Deutschland bereits bei der Heim-WM 2006 zum Abschluss der Vorrunde traf, wird am 25. Juni wird entweder in Philadelphia oder im Finalstadion von East Rutherford nahe New York ausgetragen. «Ich glaube, das ist eine Gruppe, in der es keine Zweifel am Weiterkommen geben wird», sagte Ex-Weltmeister Mats Hummels als Experte bei MagentaSport.

Das Eröffnungsspiel am 11. Juni in Mexiko-Stadt bestreiten Gastgeber Mexiko und Südafrika. Das gab es 2010 auch schon, damals in Südafrika. Besonders knifflig erscheint nach der Zeremonie die Gruppen I mit Frankreich, Senegal und Norwegen um Topstar Erling Haaland. Happig werden könnte es auch für Gastgeber Kanada, der auf die Schweiz, Katar und ein Playoff-Team aus Europa trifft. Dies könnte Italien sein. Österreich um Trainer Ralf Rangnick spielt in der Vorrunde gegen Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi.

Anstoßzeiten klären sich am Samstag

Die Entscheidung über die Spielorte und auch die Anstoßzeiten wird die FIFA bei einem weiteren Show-Act am Samstag (18.00 Uhr/MEZ) verkünden. Danach startet Nagelsmann dann die konkrete Turniervorbereitung. Schnellstmöglich soll das geeignete Team-Quartier fix gebucht werden.

Die meisten Test-Termine vor der Endrunde sind auch schon geklärt. Bestätigt werden muss nur noch der Gegner für das erste Länderspiel im WM-Jahr, wahrscheinlich am 27. März. Am 30. März sollte es in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste gehen, doch nach der Losung von Washington wird der DFB bei der Gegnerwahl hier nachjustieren.

Seinen WM-Kader wird der Bundestrainer kurz vor oder kurz nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai benennen. Nach der ersten Trainingslagerphase kommt es zum letzten Spiel in Deutschland vor der WM gegen Finnland am 31. Mai (20.45 Uhr) in Mainz. Der Mutmacher: Auch vor dem Triumph 2014 in Brasilien wurde unmittelbar vor dem Abflug noch in Mainz gespielt. Gegen Armenien gab es damals ein 6:1.

Show mit Heidi Klum und Robbie Williams

Für Nagelsmann geht es dann in der ersten Juniwoche nach Chicago, wo am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) die USA der Gegner bei der WM-Generalprobe sein wird. Anschließend folgt der Umzug ins Basecamp und der Turnierauftakt am 14. Juni gegen den riesigen Außenseiter Curaçao.

Der Auslosungsabend bot einen Vorgeschmack, was neben dem Sport im kommenden Sommer nicht zu kurz kommen dürfte: viel Politik und reichlich Show. In Washington moderierte das deutsche Supermodel Heidi Klum, auf der Bühne traten unter anderem Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Andrea Bocelli auf.

Die Lose zogen unter anderem die amerikanische Football-Legende Tom Brady und der kanadische Eishockey-Held Wayne Gretzky. US-Präsident Trump erhielt noch vor der Auslosung den neuen Friedenspreis der FIFA. «Das ist ihr Preis», sagte FIFA-Boss Infantino zu Trump. Dieser hängte sich selbst die goldene Medaille um den Hals und kommentierte: «Das ist eine der größten Ehrungen meines Lebens.»