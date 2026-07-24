Jürgen Klopp startet als Bundestrainer. Wie plant er, die Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung neu aufzustellen? Erste Antworten kann es bei der Vorstellung in Frankfurt geben.

Frankfurt/Main (dpa) – Der erste Auftritt als Bundestrainer wird für Jürgen Klopp zu einem Heimspiel. Die große Bühne, alle Kameras auf ihn gerichtet. Spot on. Das liebt der 59-Jährige. Da weiß er, wie er punktet. So kann der zum Retter der Fußball-Nationalmannschaft auserkorene Coach sicher auch heute (11.00 Uhr) in der DFB-Zentrale gleich ein Statement setzen.

Die von ihm erhoffte Stimmungswende rund um die DFB-Elf nach der großen WM-Enttäuschung einzuläuten, ist der erste Schritt. Markige Sprüche allein werden aber nicht reichen. Das weiß Klopp genau. Es wartet die wohl anspruchsvollste Aufgabe in seiner Trainerkarriere.

Das Personal

Bleibt Joshua Kimmich Kapitän und spielt er unter Klopp wie beim FC Bayern in der Zentrale statt hinten rechts? Gibt es eine klare Nummer eins oder kommt es im Tor nach dem Rücktritt von Manuel Neuer (40) zum Kampf der Generationen zwischen Jonas Urbig (22) und Oliver Baumann (36) sowie Marc-André ter Stegen (34)?

Gibt es noch Verwendung für Routiniers wie Antonio Rüdiger (33), Pascal Groß (35), Leon Goretzka (31)? Zurückgetreten ist noch keiner außer Neuer. Wie umgehen mit der Reizfigur Leroy Sané (30)? Und welche Jungstars außer Lennart Karl (18) und Said El Mala (19) geben Grund zur Hoffnung?

Fragen über Fragen. Gut möglich, dass sich Klopp bei den allermeisten noch nicht festlegt, erstmal Gespräche mit den Führungsspielern abwartet. Doch mit den allermeisten WM-Kräften wird er weiter arbeiten (müssen). Sein Schlüssel: Runter mit den hohen Ansprüchen. «Wir müssen Erwartungshaltungen kreieren, die man erfüllen kann, wo man auch tendenziell überperformen kann.».

Die Gehilfen

Seine bewährten Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders bringt Klopp mit zum DFB. Das ist branchenüblich und sinnhaft. Geübte Abläufe und Vertrauen sind wichtige Erfolgsfaktoren. Sven Bender dazuzuholen, wie die «Bild» berichtete, kann ein cleverer Schachzug sein. In Dortmund feierten Trainer Klopp und Kämpfer Bender große Erfolge. Den DFB kennt der Ex-Nationalspieler aus seiner Zeit als Jugendcoach.

Nicht weniger wichtig als die Gehilfen auf dem Trainingsplatz werden für Klopp die Eckpfeiler abseits des Rasens sein. Rudi Völler darf trotz seiner engen Bindung zu Vorgänger Julian Nagelsmann bleiben. Es sei «total hilfreich», sagte Klopp, wenn jemand alle Abläufe kenne. Sein «Herz» hänge an dem Job, gestand Völler. Sein Vertrag als Sportdirektor läuft bis zur EM 2028.

Für die Position von Andreas Rettig, der zum Jahresende als Geschäftsführer ausscheidet, steht Per Mertesacker bereit. Die Verhandlungen laufen. Gut möglich, dass der Ex-Weltmeister in zwei Jahren auch noch Völlers Stelle mit übernimmt. Eng wird auch seine Bindung zu Hannes Wolf sein, der schon immer eng mit Klopp ist und beim DFB die Jugendkonzepte verantwortet.

Die Termine

Bereits am 24. September geht es in der Nations League gegen die Niederlande. Im Rhythmus von drei und vier Tagen geht es weiter gegen Griechenland, Serbien und nochmal Griechenland. Nach dem ersten Viererpack wird man wissen, ob der Klopp-Effekt wirkt.

Einen Vorteil hat er: Durch die Umstrukturierung des FIFA-Kalenders finden vor der ersten Nominierung Mitte September drei Bundesliga-Spieltage und die erste Runde in der Champions League statt. Bisher gab es maximal einen Liga-Spieltag. Da kann Klopp also nochmal genau hinschauen, wer sich aufdrängt.

Nach den abschließenden Länderspielen des Jahres in der Nations-League-Gruppenphase am 13. November in Serbien und drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande hat Klopp noch einen wichtigen Termin. Am 6. Dezember werden in Belfast die Qualifikationsgruppen für die EM 2028 ausgelost.