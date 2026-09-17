Die Fußball-Nationalmannschaft startet knapp drei Monate nach dem WM-Debakel in die Nations League. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp verkündet, auf wen er dabei bauen will.

Frankfurt/Main (dpa) – Jürgen Klopp benennt seinen ersten Kader als Bundestrainer. Bei der Präsentation um 10.00 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt werden auch Überraschungen im Personaltableau für die ersten vier Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League erwartet.

Bei diesen Themen sollten die Fans der DFB-Elf heute ganz genau hinhören.

Was sagt Klopp zu...

... der Rolle von Kapitän Joshua Kimmich?

Natürlich wird Kimmich die DFB-Elf weiter mit der Spielführerbinde anführen. Aber wie plant der Bundestrainer mit dem 114-fachen Nationalspieler auf dem Feld? Wird der Bayern-Profi ins Zentrum vorgezogen? Nicht nur Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert das nachdrücklich, damit Kimmich das Team aus der Mitte führen kann. Die Folgefrage: Wer übernimmt dann die Position als rechter Außenverteidiger? Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte darauf keine Antwort, doch was macht Klopp?

... den Neulingen in seinem Aufgebot?

Felix Keidel, Finn Jeltsch, Younes Ebnoutalib und streng genommen auch noch Torwart Jonas Urbig, der als Backup bei der WM dabei war. Sie alle eint, dass sie noch kein Länderspiel bestritten haben und nun teilweise überraschend zum Aufgebot gehören sollen. Gibt es noch mehr Neue und was erwartet Klopp von den Debütanten? Der Bundestrainer wird sie starkreden, ihnen sicher Mut machen. Nur mit frischem Wind kann der Neuanfang gelingen.

... der Absage an mehrere WM-Fahrer?

Der Neuanfang ist auch das Ende oder zumindest die Pause für manch Länderspielkarriere. Diesmal trifft es wohl Deniz Undav und Leroy Sané. Für die Offensivspieler hat Klopp keine Verwendung. Gerade bei Undav wird sich der Bundestrainer Fragen gefallen lassen müssen. Vor dem WM-Auftakt gegen Curacao forderte er den VfB-Mann noch in der Startelf. Jetzt hat er keinen Kaderplatz für ihn. Warum?

... zum Comeback von Marc-André ter Stegen?

Diese Torwart-Story steuert auf ein kitschiges Happy End zu. Jahrelang im Schatten von Manuel Neuer, dann dauerhaft verletzt. Der 34-Jährige wurde zum Pechvogel. Doch jetzt könnte sich für den früheren Gladbacher das DFB-Schicksal wenden. Als Nummer eins geht er wohl ins Rennen, bei Ajax Amsterdam hat er wieder den nötigen Club-Rückhalt. Doch ein EM-Freifahrtschein ist das nicht. Urbig könnte Richtung 2028 angreifen. Und die Konkurrenz unter den Schlussmännern ist riesig.

... zu den Erfolgsaussichten?

Auch Klopp braucht Siege. Am besten gleich im Prestigeduell zum Start in den Niederlanden. Es folgen die Partien gegen Griechenland, Serbien und in Griechenland. Der Bundestrainer baute dennoch zuletzt vor. «Wir müssen Erwartungshaltungen kreieren, die man erfüllen kann, wo man auch tendenziell überperformen kann», sagte er. Soll heißen: Liebe Fans, habt Geduld. Es wird nicht sofort alles klappen.