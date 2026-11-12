Fünf Mann für drei Positionen: Im Mittelfeld tobt ein heißer Konkurrenzkampf. Der Bundestrainer muss große Fragen beantworten: Welchen Status hat der Kapitän? Und was macht er mit BVB-Profi Nmecha?

Belgrad (dpa) - Jürgen Klopp nennt das Mittelfeld der Fußball-Nationalelf «den Maschinenraum unseres Spiels». Und in diesem Kraftwerk um den sozusagen ersten Maschinisten Joshua Kimmich ist das Gedränge besonders groß. Darum ist es eine besonders spannende Frage, wie der Bundestrainer seinen Maschinenraum in den so wichtigen Nations-League-Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen den punktlosen Tabellenletzten Serbien und drei Tage darauf in Berlin gegen Spitzenreiter und Erzrivale Niederlande besetzt.

Joshua Kimmich. Florian Wirtz. Aleksandar Pavlovic. Felix Nmecha. Tom Bischof. Fünf Mann wetteifern um drei Plätze, die Klopps Spielsystem mit einer Vierer-Abwehrkette, zwei offensiven Flügelstürmern und einer zentralen Spitze bereithält im Mittelfeld. Der Cheftrainer sprach bei der Kaderbekanntgabe «von einer selbsterklärenden Nominierung» in seiner Schaltzentrale.

Klopps «kleiner Bayern-Block»

«Wir haben mit Jo Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof diesen kleinen Bayern-Block», zählte Klopp auf. Dazu kommt der Dortmunder Nmecha, den der Bundestrainer passenderweise «eine Maschine» nennt. Das zentrale offensive Puzzle-Teil ist Florian Wirtz, der Klopp beim ersten Camp unter seiner Leitung nachhaltig beeindrucken konnte. «Ich wusste, dass Flo richtig gut ist. Aber als ich ihn live gesehen habe, wusste ich nicht, dass er so gut ist.»

Kapitän Kimmich und Offensiv-Zauberer Wirtz sind im Stadion von Roter Stern Belgrad gesetzt für die Startelf. Alles andere wäre ein Politikum. Aber wer wird der dritte Mann? Viel spricht für Pavlovic, Kimmichs etabliertem Nebenmann in der Mittelfeldzentrale beim FC Bayern.

Die drei «Krawall»-Macher beim Hinspielsieg

Beim 2:0 im Hinspiel gegen die Serben in München, dem bislang einzigen Sieg unter Klopp, glänzten Wirtz (23), Pavlovic (22) und Bischof (21) als Mittelfeld-Trio. «Die Jungs waren auf Krawall eingestellt. Das Gegenpressing ist durch die Decke gegangen», frohlockte Klopp. Bischof und Wirtz waren auch noch die Torschützen. «Es hat in der Konstellation gut funktioniert», urteilte Klopp.

Das befeuerte seinerzeit die Kimmich-Debatte. Klopp hatte bei seinem zweigeteilten XXL-Kader für die ersten vier Länderspiele in Woche zwei auf Kimmich verzichtet - gegen den Willen des Kapitäns. «Ich will diese Jungs auch mal sehen, wenn die Platzhirsche nicht da sind», begründete Klopp. Er wehrte sich vehement gegen «eine Jo-Kimmich-Geschichte». Vielmehr beteuerte der Chefcoach Richtung Kimmich: «Ich wollte ihm gar keine Message senden.»

In den zwei finalen Gruppenspielen, in denen das DFB-Team um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League kämpft, wird sich Kimmichs Status unter Klopp weisen müssen. Für ihn war es bei der Übernahme des Bundestrainer-Amtes keine Frage, dass Kimmich wieder im Mittelfeld aufläuft und nicht als rechter Außenverteidiger wie unter seinem Vorgänger Julian Nagelsmann bei der Flop-WM im Sommer. Klopp bezeichnete Kimmich als «einen tollen Kapitän».

Nmecha im Fokus - aber wegen seines Torjubels

Im Fokus stand in den Tagen der Vorbereitung in Franken auch der 26-jährige Nmecha - aber nicht so sehr sportlich. Die Verbindung des BVB-Profis zum evangelikalen Netzwerk «Ballers in God» wurde nach dem umstrittenen Kronen-Jubel des Mittelfeldspielers nach seinen zwei Toren in der Bundesliga gegen Elversberg öffentlich thematisiert. Auch Klopp führte ein Gespräch mit Nmecha, dessen Perspektive auch im DFB-Team - rein sportlich - eigentlich stimmt.

«Man hat unglaublich viel Fantasie bei Felix», bemerkte Klopp zur Maschine Nmecha. Den 1,90 Meter großen Athleten würde er gerne zu einem perfekt in seinen anspruchsvollen Pressing-Fußball passenden Spieler formen. «Bei Felix kann man sich Gedanken machen, wo kann das noch hinführen?»