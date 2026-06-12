Die deutsche Nationalmannschaft startet gegen einen Debütanten in die Weltmeisterschaft. Die Insel Curaçao gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande - und hat vieles zu bieten.

Houston (dpa) – Bunte Häuser, viele Sprachen und ein weltbekannter Likör – Deutschlands Auftaktgegner bei der Fußball-Weltmeisterschaft sticht heraus. Der Debütant Curaçao feiert am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) seine Premiere. Was man über den Außenseiter abseits des Fußballs wissen sollte.

Teil der ABC-Inseln

Curaçao liegt rund 65 Kilometer vor der Küste Venezuelas in der südlichen Karibik und gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande. Das niederländische Erbe zeigt sich bis heute etwa auf Straßenschildern und in der Verwaltung. Gemeinsam mit den Nachbarinseln Aruba und Bonaire bildet Curaçao die sogenannten ABC-Inseln, die sich trotz ihrer Nähe kulturell und historisch deutlich voneinander unterscheiden.

Bunte Häuser und Unesco-Weltkulturerbe

Die Hauptstadt von Curaçao heißt Willemstad. Sie wird wegen ihrer Kolonialbauten als «Amsterdam der Karibik» bezeichnet. Laut einer Legende entstanden die bunten Häuser, weil ein Gouverneur vom grellen Sonnenlicht Kopfschmerzen bekommen haben soll. Daraufhin ließ er helle Fassaden verbieten. Ob sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat, ist umstritten. Dank der pastellfarbenen Häuser zählt Willemstad seit 1997 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die Insel der vielen Sprachen

Papiamentu ist die Hauptsprache der Einheimischen. Sie enthält Elemente aus Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und Englisch sowie afrikanische Einflüsse. Viele Einwohner wechseln problemlos zwischen den Sprachen und beherrschen oft vier oder mehr davon.

Orange Frucht, blauer Likör

Der weltweit bekannte Blue Curaçao stammt von dieser Insel. Seinen Namen verdankt der Likör einer bitteren Orangensorte namens Laraha, die überwiegend auf Curaçao wächst. Die bekannte blaue Farbe des Likörs wird dem farblosen Getränk erst nachträglich zugesetzt.

Baseball statt Fußball

Etwas mehr als 150.000 Menschen leben auf der Insel – und damit ähnlich viele Personen wie in Heidelberg, Regensburg oder Paderborn. Curaçao gilt gemessen an seiner Einwohnerzahl aber als eine der erfolgreichsten Talentschmieden für Baseball-Profis weltweit. Zu den bekanntesten Spielern zählt Andruw Jones, einer der besten Defensivspieler der Geschichte.