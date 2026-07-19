Der Weg für Jürgen Klopps Wechsel von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund ist frei. «Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung», sagte Klopp zur Bundestrainer-Frage bei MagentaTV. Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB. «Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.»

New York (dpa) - Der Weg für Jürgen Klopps Wechsel von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund ist frei. «Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung», sagte Klopp zur Bundestrainer-Frage bei MagentaTV. Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB. «Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.»