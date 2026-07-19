Der Weg für Jürgen Klopps Wechsel von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund ist frei. «Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung», sagte Klopp zur Bundestrainer-Frage bei MagentaTV. Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB. «Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.»
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New York (dpa) - Der Weg für Jürgen Klopps Wechsel von Red Bull zum Deutschen Fußball-Bund ist frei. «Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung», sagte Klopp zur Bundestrainer-Frage bei MagentaTV. Klopp verwies aber noch auf anstehende Gespräche mit dem DFB. «Es ist nichts final, aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung.»