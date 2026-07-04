Nach der Trennung von Julian Nagelsmann muss sich der Deutsche Fußball-Bund rund um das DFB-Team neun aufstellen. Im Fokus steht Jürgen Klopp. Die nächsten Schritte zeichnen sich ab.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach den gegenseitigen Bereitschaftsbekundungen für eine Zusammenarbeit werden zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und dem Bundestrainer-Wunschkandidaten Jürgen Klopp die nächsten Schritte geplant und abgestimmt.

Wie aus dem Verband zu vernehmen ist, soll demnach Präsident Bernd Neuendorf (64) gemeinsam mit Ligapräsident und DFB-Vize Hans-Joachim Watzke (67) im Laufe der kommenden Woche in die USA reisen. Dort will das Duo direkt mit Klopp (59) über die Nachfolge von Julian Nagelsmann sprechen. Das berichtete zuerst die «Bild»-Zeitung.

Watzke ist mit Klopp seit der jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit bei Borussia Dortmund eng verbunden. Klopp ist bei der Fußball-WM in Amerika weiterhin als Experte für MagentaTV im Einsatz. Er hat sein WM-Quartier in New York. Darum dürfte das Treffen mit der DFB-Spitze dort stattfinden.

Wie geht es weiter mit Völler?

Ob Sportdirektor Rudi Völler (66) auch in der künftigen Sportlichen Leitung der Nationalmannschaft eine tragende Rolle einnehmen wird, hängt nach dpa-Informationen ebenfalls von der Neubesetzung des Bundestrainerpostens ab. Offenbar steht deswegen auch ein zeitnaher Austausch zwischen Völler und Klopp im Raum. Völlers DFB-Vertrag läuft noch bis zur EM 2028.

Im Zuge der vorzeitigen Trennung von Nagelsmann hatte der DFB gestern hinsichtlich der Neubesetzung des Bundestrainerpostens angekündigt, als ersten Schritt das Gespräch mit Klopp zu suchen. «Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert.»

Klopp: «Zeit» nötig, Klärung mit Red Bull

Wunschkandidat Klopp hat das bestätigt, er selbst rechnet aber nicht mit einer kurzfristigen Einigung. «Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit», sagte er in einem Interview bei MagentaTV. Es brauche aber bis zu einer Unterschrift unter einen DFB-Vertrag noch «Zeit».

Zunächst müsse er mit seinem Arbeitgeber Red Bull die Vertragsangelegenheiten klären. Er ist für den Getränkekonzern als Head of Global Soccer tätig, sein Kontrakt läuft bis 2029. Der DFB muss sich wohl auf eine Ablöse für Klopp einstellen. Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hält sich aktuell in England beim Formel-1-Rennen in Silverstone auf.

Klopp rechnet auch mit intensiven Verhandlungen mit dem DFB, in denen es nicht nur um Vertragsinhalte geht, sondern auch um die künftige sportliche Ausrichtung des deutschen Fußballs. «Es werden intensive Gespräche sein müssen, weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen», sagte Klopp.