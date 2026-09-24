Das ist ein Auftrag für Jürgen Klopp. In diesem Jahrhundert haben alle Bundestrainer ihre Länderspielpremiere gewonnen. Bislang gab es überhaupt nur zwei Start-Niederlagen für DFB-Cheftrainer.

Amsterdam (dpa) – Franz Beckenbauer sollte Jürgen Klopp in einer wichtigen Angelegenheit nicht als Vorbild dienen. Der «Kaiser» ist neben Erich Ribbeck der einzige DFB-Chefcoach, der bei seiner Trainer-Premiere mit der Fußball-Nationalmannschaft eine Niederlage einstecken musste. Mit 1:3 unterlag die DFB-Elf 1984 mit Beckenbauer an der Seitenlinie gegen Argentinien.

Unter Ribbeck gab es im Herbst 1998 ein 0:1 in der Türkei. Seitdem schafften alle Bundestrainer bei ihrem Debüt einen Sieg. Den strebt auch Klopp heute (20.45 Uhr/RTL) in der Johan Cruyff Arena gegen die Niederlande an.

Otto Nerz

Auch der erste DFB-Chefcoach feiert in Amsterdam seine Premiere. Ein 3:2 gegen die Niederlande wie am 31. Oktober 1926 würde auch Klopp erfreuen.

Sepp Herberger

Ein paar Mal hatte er Nerz schon vertreten. Am 15. November 1936 ist der spätere Weltmeistertrainer beim 2:2 gegen Italien in Berlin offiziell im Amt. Knapp 18 Jahre später folgt die Krönung in Bern.

Helmut Schön

Die Ära Herberger ist zu Ende. Schön übernimmt und startet am 4. November 1964 ebenfalls im Berliner Olympiastadion mit einem 1:1 gegen Schweden in seine erfolgreiche Bundestrainer-Zeit.

Jupp Derwall

Wieder übernimmt der Assistent vom Chef. Derwall startet am 11. Oktober 1978 mit einem 4:3 in einem Testspiel in Prag – und bleibt danach 22 Partien ungeschlagen. Es folgt als Krönung seiner Amtszeit der EM-Titel 1980.

Franz Beckenbauer

Der «Kaiser» kann keine Wunder vollbringen. Nach dem frühen EM-Aus im Sommer gibt es am 12. September 1984 in Düsseldorf ein 1:3 gegen Argentinien.

Berti Vogts

Auf Jahre hinaus sei Weltmeister Deutschland unbesiegbar. Diese Hypothek gibt Beckenbauer seinem Assistenten Vogts mit. Am 29. August reicht es in Lissabon gegen Portugal zu einem 1:1.

Erich Ribbeck

Der Auftritt passt zur miesen Fußball-Stimmung in Deutschland. Beim 0:1 am 10. Oktober 1998 in Bursa patzt dann auch noch Torwart Oliver Kahn.

Rudi Völler

Noch ist Völler nur Platzhalter für Christoph Daum und legt mit einem 4:1 gegen Spanien am 16. August 2000 in Hannover furios los. Es ist bis heute der höchste Sieg gegen Spanien.

Jürgen Klinsmann

Jeden Stein will Klinsmann beim DFB umdrehen. Und er fängt erfolgreich an. In Wien schießt Kevin Kuranyi am 18. August 2004 alle drei Tore zum 3:1 gegen Österreich.

Joachim Löw

Deutschland ist noch im Sommermärchen-Taumel. Gegen Schweden hält Löw die Euphorie am Kochen. Das 3:0 am 16. August 2006 in Gelsenkirchen passt zur guten Fußball-Laune.

Hansi Flick

Der Titelsammler vom FC Bayern München legt auch beim DFB mit einem Sieg los. Das 2:0 am 2. September 2021 in St. Gallen gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation lässt aber noch Wünsche offen.

Julian Nagelsmann

Für den letzten Bundestrainer vor Klopp geht es zum Start nach Amerika. In Hartford wird die US-Auswahl am 14. Oktober 2023 mit 3:1 besiegt. Für Aufsehen sorgt auch Nagelsmanns Holzfäller-Hemd.