Fußball-Nationalmannschaft
Bundeskanzler Merz dankt Julian Nagelsmann
Bundeskanzler Friedrich Merz mit Fußball
Fußball-Fan Friedrich Merz. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Nach dem WM-Aus ist die Zeit des Bundestrainers Julian Nagelsmann abgelaufen. Kanzler Merz schickt ihm freundliche Worte hinterher.

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz hat den bisherigen Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann für seine Arbeit gewürdigt. «Der Bundeskanzler dankt Julian Nagelsmann für sein Engagement und den Einsatz in den letzten Jahren als Bundestrainer der Nationalmannschaft», sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Zur Nachfolgefrage wollte er sich nicht äußern und verwies auf die Autonomie der Sportverbände in derartigen Personalfragen.

Wenige Tage nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hat Nagelsmann seinen Rücktritt erklärt. Bei der Suche nach einem Nachfolger peilt der Deutsche Fußball-Bund ein Gespräch mit Jürgen Klopp an.

© dpa-infocom, dpa:260703-930-328009/1

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Sport
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