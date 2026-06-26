Der angeschlagene Nathaniel Brown trainiert nicht bei den Reservisten mit. Dafür zeigen sich Edel-Joker Deniz Undav und Leon Goretzka bei der Übungseinheit.

Winston-Salem (dpa) – Der zuletzt wegen Adduktorenproblemen angeschlagene Nathaniel Brown hat nicht an der Übungseinheit der Ersatzspieler des DFB-Teams teilgenommen. Der 23-Jährige stand im Teamquartier in Winston-Salem nicht auf dem Trainingsplatz. Brown hatte wegen der Blessur bereits zuletzt pausieren müssen und auch beim 1:2 in East Rutherford gegen Ecuador nicht mitwirken können. David Raum hatte als sein Ersatzmann als linker Außenverteidiger kein gutes Spiel gemacht.

«Ich gehe davon aus, dass er wieder spielen kann», hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Partie in New Jersey gesagt. Brown hatte zum WM-Auftakt gegen Curaçao ein sehr gutes Spiel gemacht und beim 7:1 einen Treffer erzielt. Auch gegen die Elfenbeinküste (2:1) zeigte der Turnierneuling eine überzeugende Leistung.

Goretzka krempelt bei hohen Temperaturen die Ärmel hoch

Am Tag nach dem Ecuador-Spiel waren wie üblich nur die Ersatzspieler auf dem Trainingsplatz, etwa Edel-Joker Deniz Undav, der am Donnerstag erneut erst von der Bank ins Spiel gekommen war. Bei hohen Temperaturen zeigte sich Leon Goretzka mit hochgekrempelten Ärmeln. Immer wieder wurde der Rasen gewässert. Kapitän Joshua Kimmich und die weiteren Startelfakteure absolvierten eine Regenerationseinheit in der Hotelanlage.

Am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) bestreitet die DFB-Elf in der Zwischenrunde ihr erstes K.o.-Spiel in Foxborough. Der Gegner – ein Gruppendritter – steht möglicherweise erst am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit fest.