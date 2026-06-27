Julian Nagelsmann kann sich zum Auftakt der kurzen Vorbereitung auf das WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay über eine gute Nachricht freuen. Ein Stammspieler meldet sich zurück.

Winston-Salem (dpa) – Gute Nachricht vor dem ersten K.-o.-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft: Nathaniel Brown ist zurück im Teamtraining. Der 23 Jahre alte Außenverteidiger war nach DFB-Angaben bei der geschlossenen Übungseinheit zwei Tage vor dem Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay mit dabei.

Damit sind die Einsatzchancen des Frankfurter WM-Debütanten für die Partie in Foxborough deutlich gestiegen. Brown, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, hatte beim 1:2 gegen Ecuador wegen muskulärer Probleme gefehlt. Der Leipziger David Raum überzeugte als Ersatzmann links hinten nicht.

Völler nennt Browns Entwicklung «atemberaubend»

«Wir hoffen alle, dass es funktioniert», hatte Sportdirektor Rudi Völler wenige Stunden vor der Trainingseinheit in Winston-Salem gesagt. Brown hat sich auf der linken Abwehrseite den Stammplatz erkämpft. Völler nannte die sportliche Entwicklung des Youngsters «atemberaubend».

Laut Verband nahmen zum Auftakt der kurzen Vorbereitung auf Paraguay alle 22 Feldspieler und die Torhüter um Manuel Neuer am Training teil.