Kurz vor seinem Start ins Turnier verkündet Rekordweltmeister Brasilien eine traurige Nachricht. Verbandspräsident Xaud würdigt «einen der größten Verteidiger in der Geschichte» des Landes.

East Rutherford (dpa) – Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Brito ist tot. Das teilten der Verband und die Familie des Weltmeisters von 1970 mit. Demnach ist der einstige Abwehrspieler am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

«Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen. Sein Beitrag zum WM-Sieg 1970 wird uns allen unvergessen bleiben», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Ich erweise diesem Idol unseres Landes meinen Respekt. Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, als Inspiration dienen.»

Die Seleção startet am Sonntag (0.00 Uhr/MESZ) in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren.