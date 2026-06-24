Er ist immer noch der teuerste Fußballer der Welt - und ständig verletzt. Jetzt aber könnte die WM für Brasiliens Stürmerstar Neymar doch noch richtig losgehen.

Miami (dpa) – Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz bei dieser Fußball-WM. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der noch immer teuerste Spieler der Welt seine Wadenverletzung auskuriert hat. Die Brasilianer treffen in ihrem letzten Gruppenspiel in Miami auf Schottland (Donnerstag, 00.00 Uhr/Magenta TV).

«Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen», sagte Ancelotti über Neymar. «Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.»

Der 34 Jahre alte Stürmer hatte die beiden ersten Vorrunden-Spiele gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) verpasst. Wegen der vielen Verletzungsprobleme von Neymar in den vergangenen Monaten war es eine Überraschung, dass Ancelotti den Rekord-Torschützen Brasiliens (79 Tore in 128 Länderspielen) überhaupt für diese Weltmeisterschaft nominiert hat.

Wer ersetzt verletzten Raphinha?

2017 war Neymar für die bis heute gültige Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Seit Januar 2025 spielt er wieder für seinen Heimatclub FC Santos in Brasilien.

Ancelotti betonte zwar: «Er kann eine Halbzeit spielen – oder auch die kompletten 90 Minuten. Er ist fit.» Als Ersatz für den verletzten Schlüsselspieler Raphinha (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) dürfte der italienische Startrainer jedoch zunächst wieder auf den 19-jährigen Rayan setzen. Der England-Profi vom AFC Bournemouth hatte Raphinha schon nach dessen Auswechselung im Haiti-Spiel vertreten.