Jürgen Klopp ist bei der WM als TV-Experte omnipräsent. Auch bei Argentiniens Sieg gegen Österreich steht er an der Seitenlinie - und freut sich über ein Wiedersehen.

Arlington (dpa) – Jürgen Klopp klatschte mit Lionel Messi ab und erhielt dann ein besonderes Geschenk. An der Seitenlinie im WM-Stadion in Arlington kam es nach dem 2:0 von Argentinien gegen Österreich zu einem herzlichen Wiedersehen des früheren Star-Trainers mit seinem Ex-Spieler Alexis Mac Allister.

Nach einer langen Umarmung zog Klopp am Trikot des Mittelfeldspielers, den er beim FC Liverpool noch selbst trainiert hatte. Wenig später drückte Mac Allister ihm das Jersey in die Hand.

«Muchas gracias», bedankte sich Klopp später via Instagram-Story bei dem 27-Jährigen und versah die Nachricht mit einem Herzen. Auf einem Foto hielt der Experte von MagentaTV noch das Trikot in Richtung Kamera und schrieb dazu auf englisch: «Eins für meine Sammlung.»