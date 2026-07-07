Frankfurt/Main (dpa) – Rudi Völler soll als DFB-Sportdirektor einem Bericht zufolge weitermachen. Wie die «Bild» berichtet, soll Bundestrainer-Kandidat Jürgen Klopp (59) mit dem 66 Jahre alten Völler telefoniert und ihm dabei versichert haben, dass er ihn gerne beim DFB behalten und mit ihm zusammenarbeiten würde. Völlers DFB-Vertrag läuft noch bis zur EM 2028.

Auch DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke kann sich eine Zusammenarbeit zwischen Klopp und Völler gut vorstellen. «Ich würde gerne mit Rudi weitermachen. Ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden. Sie müssen da mal zusammenschließen», hatte Watzke bereits am Montagabend in einem Interview des ZDF gesagt.

Watzke, der auch Liga-Präsident und Präsident von Borussia Dortmund ist, wird zusammen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf noch in dieser Woche in den USA erwartet, wo mit Klopp konkret über den Bundestrainer-Job gesprochen und verhandelt werden soll.