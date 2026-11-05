Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert seinen Kader für die letzten Länderspiele 2026. Ein Kölner Jungstar ist einem Medienbericht zufolge mit dabei.

Frankfurt/Main (dpa) – Kölns Jungstar Said El Mala gehört einem Medienbericht zufolge dem Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele im November an. Der 20-Jährige wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp ins Aufgebot für die Nations-League-Spiele am Freitag kommender Woche in Serbien und drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande berufen, wie die «Bild» schrieb.

El Mala hatte Anfang Oktober im Duell mit Serbien sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben und war auch im darauffolgenden Spiel gegen Griechenland zum Einsatz gekommen. Der Angreifer hat in den ersten Saisonspielen mit dem 1. FC Köln starke Leistungen gezeigt.

Medien: Auch Füllkrug ist dabei

Klopp gibt im Laufe des Tages offiziell seinen Kader für die letzten Länderspiele des Jahres bekannt. Er muss seinen Kader im Vergleich zu seiner Bundestrainer-Premiere drastisch reduzieren. Statt der 44 Profis in zwei separaten Aufgeboten wird der 59-Jährige diesmal zur Standardgröße zwischen 23 und 26 Spielern zurückkehren, wie er angekündigt hat.

Am Mittwoch hatten die «Bild» und auch Sky berichtet, dass auch Niclas Füllkrug von Werder Bremen nominiert wird. Der 33-Jährige war zuletzt im September des vergangenen Jahres unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft dabei. Seit seiner Rückkehr im Sommer nach Bremen sorgt Füllkrug wieder für Furore und viele Tore. In den ersten zehn Pflichtspielen dieser Saison gelangen ihm zwölf Treffer.