Die Gerüchteküche brodelt vor der ersten Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp. Stürmer Deniz Undav soll laut einem Medienbericht überraschend nicht dabei sein.

Berlin (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp plant für die kommende Länderspielphase einem Medienbericht zufolge überraschend ohne Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll Undav bereits in einem persönlichen Gespräch von der Nicht-Nominierung durch den neuen DFB-Coach erfahren haben.

Undav ist beim Fußball-Bundesligisten in Stuttgart Führungsspieler, in dieser Saison aber noch ohne eigenen Treffer. Allerdings bereitete der 30-Jährige wettbewerbsübergreifend schon vier Tore vor. Bei der Nationalmannschaft kommt Undav auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen.

Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde – alle als Joker. Vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hatte sich Klopp noch Undav in die Startelf gewünscht.

Ebnoutalib und Burkardt statt Undav

Nun setzt der 59-Jährige Medienberichten zufolge statt auf den Stuttgarter auf die beiden Frankfurter Angreifer Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt. Für Ebnoutalib wäre es das Debüt. Er könnte auch für Marokko spielen.

Das DFB-Team bestreitet die ersten Spiele unter Klopp in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober). Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt der Coach sein Aufgebot bekannt.