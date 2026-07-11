Die Gespräche nehmen offenbar Fahrt auf. Einem Bericht zufolge dauert die erste Zusammenkunft zwischen dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp und den DFB-Bossen in New York mehrere Stunden.

New York (dpa) – In den Verhandlungen um den Job des Fußball-Bundestrainers ist es der «Bild» zufolge zu einem ersten Treffen zwischen der DFB-Spitze und ihrem Wunschkandidaten Jürgen Klopp in New York gekommen. Der Starcoach habe sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Stellvertreter Hans-Joachim Watzke in einem Hotel am John-F.-Kennedy-Airport getroffen, hieß es.

Bosse fliegen aus Frankfurt ein

Fotos zeigen unter anderem Klopp und dessen Berater Marc Kosicke an einem Gebäudeeingang sowie Neuendorf und Watzke mit ihrem Reisegepäck. Die Zusammenkunft soll dem Bericht nach mehr als vier Stunden gedauert haben.

Klopp arbeitet während der Fußball-WM als Experte für MagentaTV und hält sich schon seit mehreren Wochen in den USA auf. Die DFB-Bosse waren für das Gespräch mit dem früheren Erfolgstrainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund am Freitag aus Frankfurt am Main eingeflogen.

Starcoach soll Vertrag bis 2030 bekommen

Klopp ist die DFB-Wunschlösung für die Nachfolge des nach dem WM-Fiasko zurückgetreten Julian Nagelsmann. Nachdem der 59-Jährige seine Bereitschaft signalisiert hat, den Posten zu übernehmen, und angesichts dessen wie die vergangenen knapp zwei Wochen verlaufen sind, wäre alles andere als eine Einigung eine große Überraschung – und der Öffentlichkeit kaum vermittelbar.

Seit dem deutschen WM-Aus im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist schon so viel an Bedingungen und Forderungen durchgesickert, dass manches bereits als Fakt gegeben erscheint. Klopp soll unter anderem einen Vertrag bis zur WM 2030 bekommen und ein Millionengehalt, das aber nur knapp höher als jenes von Vorgänger Nagelsmann sein soll.

Erste Länderspiele nach WM-Fiasko im Herbst

Die noch notwendigen Verhandlungen mit Red Bull über eine Auflösung des noch bis 2029 datierten Vertrags von Klopp als Head of Gobal Soccer sollen kommende Woche folgen. Hierzu soll es weitere Verhandlungen in New York mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff geben. Stimmen die kolportierten Details, gibt Klopp seinen Job beim Getränkekonzern auf, bleibt aber Markenrepräsentant.

Die ersten Länderspiele der DFB-Elf nach dem neuerlichen WM-Debakel stehen im September und Oktober an. Dann startet sie mit Partien in den Niederlanden, gegen Serbien und zweimal gegen Griechenland in die Nations League.