Wirbel rund um Fußball-WM Bericht: FIFA hat Dokumente an Ausschuss nicht eingereicht dpa 23.09.2026, 19:16 Uhr

i FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegt ein enges Verhältnis zu Präsident Donald Trump. (Archivbild) Jacquelyn Martin. DPA

Gianni Infantino pflegt ein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten Donald Trump - und steht auch deshalb in der Kritik. Ein US-Politiker stellte im Sommer Nachforschungen an. Nun gibt es ein Update.

Washington (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA und Gianni Infantino haben einem Bericht zufolge vom einflussreichen demokratischen Abgeordneten Jamie Raskin angeforderte Dokumente nicht fristgerecht eingereicht. Raskin, ranghöchster Demokrat im Justizausschuss, hatte die FIFA und ihren Präsidenten Infantino nach der WM dazu aufgefordert, bis zum 9.







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