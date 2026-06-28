Jetzt kommt die richtig heiße WM-Phase und alle sind hochsensibel. Einem Medienbericht zufolge wurde nun eine Drohne über dem WM-Camp von Mitgastgeber Mexiko gesichtet.

Mexiko-Stadt (dpa) – Mexiko ist vor dem ersten K.-o.-Spiel erhöht wachsam – über dem Camp des WM-Mitgastgebers wurde nun einem Bericht zufolge eine Drohne gesichtet. Der Sender TUDN veröffentlichte auf seiner Homepage ein entsprechendes Video, das das Flugobjekt in der unmittelbaren Nähe des Centro de Alto Rendimiento in Süden von Mexiko-Stadt zeigt.

Dort bereitet sich die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre auf die Partie des Sechzehntelfinals gegen Deutschland-Schreck Ecuador vor. Die Mexikaner zogen mit drei Siegen in drei Spielen ohne Gegentor in die erste K.-o.-Runde ein. Gespielt wird die Partie im legendären Aztekenstadion in der deutschen Nacht auf Mittwoch (03.00 Uhr MESZ/Magenta TV)