In welcher Gala-Form sich Michael Olise befindet, zeigt der Bayern-Profi bei Frankreichs WM-Generalprobe. Alle Tore beim Sieg gegen Nordirland gehen auf sein Konto. Auch die Niederlande siegen.

Lille/New York (dpa) – Dank eines Gala-Auftritts von Bayern Münchens Michael Olise ist Frankreich die Generalprobe für die Fußball-WM geglückt. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg im abschließenden Test gegen Nordirland erzielte der Mittelfeldspieler alle drei Treffer (43. Minute/49./75.) für die Franzosen. Patrick Kelly (64.) traf in Lille zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste. Vize-Weltmeister Frankreich startet am kommenden Dienstag gegen Senegal in die WM. Weitere Gruppengegner sind Irak am 22. Juni und Norwegen vier Tage später.

Auch die Niederlande feierten eine erfolgreiche, wenn auch mühsame WM-Generalprobe. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gewann 2:1 (1:0) gegen Außenseiter Usbekistan. Cody Gakpo (32./90.+7) sorgte mit zwei Elfmeter-Treffern für den Erfolg der Niederländer nach einer hektischen Schlussphase.

Niederländer am Ende nur noch zu zehnt

In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Igor Sergeev noch den zwischenzeitlichen Ausgleich für Usbekistan erzielt, nachdem der Niederländer Guus Til (87.) kurz zuvor Rot wegen eines Handspiels als letzter Mann gesehen hatte. Auf die WM hat die Rote Karte keine Auswirkungen.

Kurz vor der Partie hatten die Niederländer den Ausfall von Verteidiger Jurrien Timber verkündet. Der Profi vom FC Arsenal kann wegen einer Leistenverletzung nicht am Turnier teilnehmen. Oranje startet am kommenden Sonntag gegen Japan ins Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Weitere Vorrundengegner sind Schweden am 20. Juni und Tunesien am 26. Juni.