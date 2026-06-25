Nico Schlotterbeck kämpft trotz Knöchelverletzung weiter für Teamgeist. Wie er die DFB-Elf vom Spielfeldrand aus motiviert und was Nagelsmann daran besonders schätzt.

East Rutherford (dpa) – Nico Schlotterbeck genoss auf Krücken den Beifall der deutschen Fußball-Fans. Der Verteidiger, für den die WM nach seinem Bänderriss im Knöchel beim zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) gelaufen ist, will weiterhin die DFB-Auswahl bei der Endrunde unterstützen. Entsprechend war er auch im Spiel gegen Ecuador als moralische Unterstützung dabei.

«Ich finde, es ist ein super Zeichen von ihm. Wir sind super happy, dass er da ist. Er hätte auch sagen können: Ich fliege in den Urlaub. Aber er wollte dabei bleiben und uns unterstützen», schwärmte Nagelsmann in der ARD. Die Rolle von Schlotterbeck übernimmt nun Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.

Schlotterbeck selbst hatte sich in den sozialen Medien bereits an seine Fans gewandt. «Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen», schrieb der Abwehrspieler von Borussia Dortmund nach seiner schweren Knöchelverletzung bei Instagram.