War das schon ein leises Adíos? Lionel Messi dankt in einem Post seinen Mitspielern und allen in Argentiniens Auswahl vor dem WM-Finale heute Abend gegen Spanien.

New York (dpa) - Nach dem emotionalen Post von Lionel Messi vor dem WM-Finale macht sich bereits erste Wehmut in Argentinien breit. «Seine Botschaft, die von Herzen kommt und gut durchdacht ist, hat einen Hauch von Abschied, der einen bewegt», schrieb die Zeitung «Clarín»: «Der Weg, den er vor 20 Jahren mit der Weltmeisterschaft 2006 begonnen hat, könnte in New Jersey enden. Das ließ sich zwar vermuten, aber es zu lesen, ist etwas ganz anderes.»

Wie Messis Ehefrau reagiert

Messi, der während der WM seinen 39. Geburtstag gefeiert hat, würdigte bei Instagram sein Team und die Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre. Egal, was passiere im Finale heute (21.00 Uhr MESZ/Magenta TV und ARD) gegen Spanien in East Rutherford, «diese Gruppe hat bereits eine Geschichte geschrieben, die wir nie vergessen werden - eine, die niemand auslöschen kann. AUF GEHT'S ARGENTINIEN». Auf dem Foto dazu sind alle Spieler, Trainer und Betreuer vereint.

Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo reagierte auf den Beitrag mit weinenden Emojis. Argentiniens Verband schrieb: «Alle zusammen.» Zuvor hatte Messi auch schon einen Post in Verbindung mit seinem Sponsor adidas veröffentlicht, der ihm für seine sechste WM den Schuh mit dem Beinamen «Der letzte Tango» zur Verfügung gestellt hat.

«Verdammt noch mal, Messi!», schrieb «Pagina12» nun nach dem neuerlichen Post: «Aufregung angesichts des möglicherweise letzten Spiels des Kapitäns in der Nationalmannschaft.» 2005 hatte Messis sein erstes Länderspiel für Argentinien bestritten - er war nach nicht mal eine Minute nach seiner Einwechslung vom deutschen Schiedsrichter Markus Merk in einem Testspiel gegen Ungarn wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt worden. Das Finale gegen Spanien wird Messi 207. Spiel für Argentinien.

Messi: «Diese Nationalmannschaft bleibt eine Familie»

Seinen größten Erfolg feierte er mit dem WM-Triumph Ende 2022 in Katar, 2021 und 2024 gewannen die Argentinier zudem die Copa Ámerica. Bis dahin war Messi abgesehen vom Olympiasieg 2008 ohne Titel geblieben.

«Das Beste an all diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Den Alltag mit dieser Gruppe teilen, gemeinsam an Wettkämpfen teilnehmen, in schwierigen Zeiten wieder auf die Beine kommen und jeden Schritt des Weges genießen», schrieb der achtmalige Weltfußballer des Jahres über sein Team. «Vielen Dank an alle meine Teamkollegen, den Trainerstab und alle, die jeden Tag daran arbeiten, dass diese Nationalmannschaft eine Familie bleibt.»