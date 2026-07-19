Messi, Maradona und hellblau-weiße Fahnen. In Manhattan ist die Vorfreude der argentinischen Anhänger auf die Partie gegen Spanien besonders zu spüren.

New York (dpa) – Zahlreiche Argentinien-Fans haben sich am Samstagabend (Ortszeit) am Times Square in New York auf das Finale der Fußball-WM eingestimmt. Viele hellblau-weiße Fahnen waren im Stadtteil Manhattan zu sehen, kleine selbst gebastelte Pokale und Menschen in Trikots – bevorzugt mit den Namen von Superstar Lionel Messi oder der 2020 gestorbenen argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona auf dem Rücken.

Argentinien trifft im Finale heute (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in East Rutherford vor den Toren New Yorks auf Europameister Spanien. Der Titelverteidiger aus Südamerika war schon das gesamte bisherige Turnier in den USA, Kanada und Mexiko über von vielen lautstarken Anhängern vor Ort unterstützt worden.