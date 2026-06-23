In der DFB-Kabine läuft andere Musik. Doch für die Fans ist der Kultsong über den Zug ohne Bremse perfekt, findet Nadiem Amiri. Bei der WM soll er möglichst noch sechsmal nach dem Abpfiff erklingen.

Winston-Salem (dpa) – Der neue WM-Kultsong «Der Zug hat keine Bremse» trifft den persönlichen Musik-Geschmack von Nadiem Amiri nicht. Aber geht es nach dem Profi von Mainz 05, soll der Schlager in diesem Sommer die deutschen Fußball-Fans so oft wie möglich erfreuen.

«Ich bin keiner, der das hört, eigentlich. Irgendwie passt es gerade. Und irgendwie weiß man auch immer, wenn eine Nation so in einen Flow kommt, dass es auch irgendwie Musik gibt», sagte Amiri im WM-Camp der Nationalmannschaft. «Der Song passt ganz gut zu uns, und ich hoffe, dass die Überschrift noch bleibt», sagte Amiri – bestmöglich bis zum Finale am 19. Juli in East Rutherford.

Ideal als Sieg-Jingle für die Fans

In der Kabine hören die DFB-Profis einen anderen Musikstil als die eingängigen Schlagerklänge, erzählte der 29-Jährige in Winston-Salem. «Da haben wir unsere Lieder», sagte er. Aber als Sieg-Jingle für die Fans sei der Song genau richtig. «Im Stadion ist es cool. Alle feiern, die Fans machen alle mit. Und nach einem Sieg ist es wirklich ein cooles Lied», sagte Amiri.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko werden nach jeder Partie Lieder für das siegreiche Team gespielt. Bei den deutschen Erfolgen gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) war in den Stadien in Houston und Toronto zuerst der Hit «Tage wie diese» der Toten Hosen und dann der Schlager «Der Zug hat keine Bremse» von Mia Julia, Lorenz Büffel und Malle Anja gespielt worden.