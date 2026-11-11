Das Abschiedsevent der DFB-Elf von Ausrüster Adidas ist für Jürgen Klopp ein Heimspiel. Lockere Sprüche fallen dem Bundestrainer leicht. Ein Spieler setzt aber einen ganz besonderen Akzent.

Herzogenaurach (dpa) – Jonathan Tah hat mit emotionalen Worten den Jürgen-Klopp-Effekt bei der Fußball-Nationalmannschaft beschrieben. «Ich schreibe am Abend immer mal meine Gedanken auf», berichtete der Innenverteidiger des FC Bayern ungewöhnlich offen beim Abschiedsevent von DFB-Ausrüster Adidas vor gut 1.000 Mitarbeitern des Unternehmens. Nach dem Training am Vorabend habe er sich wieder gefühlt «wie der kleine Junge», der von einer großen Fußball-Karriere träumt und dies für sich notiert. So glücklich sei er gewesen.

Klopp stand gemeinsam mit Offensivspieler Florian Wirtz und Adidas-Vorstandschef Björn Gulden auf der Bühne und lauschte den Ausführungen Tahs. Das Event war das offizielle «Goodbye» der Nationalspieler für die Angestellten des Sportartikelherstellers. Die Zusammenarbeit mit dem DFB endet nach mehr als 70 Jahren. Von 2027 an rüstet das US-Unternehmen Nike die Nationalmannschaft aus.

Ziel für Serbien-Spiel

Für Bundestrainer Klopp, selbst Werbefigur von Adidas, bot die Bühne nicht nur den perfekten Rahmen, um seine Pläne mit dem DFB-Team zu skizzieren. Siege müssten her, versicherte der Bundestrainer. «In einer idealen Welt starten wir am Freitag», sagte er vor dem wichtigen Gruppenspiel in der Nations League in Belgrad gegen Serbien.

Es seien aber noch «viele Schritte zu gehen», ergänzte er bei der fast vollständig auf Englisch gehaltenen Fragerunde, nach deren Ende einige Spieler an verschiedenen Stationen Essen an die Mitarbeiter ausgaben.

Die rund 45 Minuten dauernde Show in der fränkischen Firmenzentrale, bei der zum Schluss der ganze Klopp-Kader auf der Bühne stand, war aber vor allem für flotte Sprüche und gute Laune gedacht. «Keine Negativität», hatte sich Gulden ob des Endes der Partnerschaft erbeten.

Klopp will Stützstrümpfe

Und Klopp lieferte lockere Sprüche. Adidas solle für Trainer dickere Hosen für Wintersessions entwerfen und für seine Generation Stützstrümpfe, forderte der 59-Jährige. «Was heißt Stützstrümpfe auf Norwegisch?», fragte er den Norweger Gulden. Der Adidas-Boss hatte gleich zur Begrüßung kokettiert: «Vergesst nicht: Im Moment ist Norwegen besser.»