Jürgen Klopp will mit der DFB-Elf ins Viertelfinale der Nations League. Die Chancen sind nicht schlecht. Weil Dänemark und Norwegen Siege feiern, ist aber der Verbleib in der Topliga noch nicht fix.

Herzogenaurach (dpa) – Vor dem Gruppenfinale gegen die Niederlande haben sich die letzten Abstiegssorgen für Jürgen Klopp noch nicht erledigt. Durch das 1:4 von Portugal gegen Dänemark und den 3:1-Sieg der Norweger gegen Wales drohen der deutschen Nationalmannschaft im schlechtesten Fall noch die Relegationsspiele um den Klassenverbleib in der A-Liga der Nations League.

Bei einer Niederlage gegen Oranje am Montag (20.45 Uhr/ARD) bleibt die DFB-Auswahl mit acht Punkten auf dem dritten Platz. Gewinnt Norwegen einen Tag später gegen Dänemark, gehört Deutschland definitiv zu den beiden schlechteren von vier Gruppendritten.

Deutschland bisher noch nie in B-Liga

Dann müsste ein historischer Abstieg in die B-Liga in Playoffs im März 2027 gegen einen Tabellenzweiten der nächst tieferen Spielklasse verhindert werden. Nur die beiden besseren Gruppendritten verbleiben direkt in der A-Liga. Direkt als Tabellenschlusslicht kann Deutschland nicht mehr absteigen. Serbien ist in der DFB-Gruppe definitiv letzter.

Ein Remis gegen die Niederlande könnte Klopp eventuell nicht zum Einzug ins Viertelfinale reichen, würde aber den Klassenerhalt sichern, da man bei dann neun Zählern als Dritter die bessere Tordifferenz als Dänemark oder mehr Punkte als Norwegen hätte.

Der Tabellendritte der Gruppe 1, Italien, Frankreich oder Belgien, hat sicher mehr als acht Punkte. Der Tabellendritte der Gruppe 3, Kroatien oder Tschechien, kommt maximal auf sechs Zähler und muss sicher in die Relegation. Die DFB-Auswahl hatte durch das 3:1 gegen Serbien die eigene Ausgangslage erheblich verbessert.

Klopp will ins Viertelfinale

Klopp strebt mit einem Erfolg gegen Tabellenführer Niederlande den Einzug ins Viertelfinale an, das ebenfalls Ende März 2027 stattfindet. Die Partien werden am Freitag in Nyon ausgelost. Die Sieger der ersten K.-o.-Runde qualifizieren sich für das Final Four im kommenden Juni.

Die Nations League wird für die nächste Auflage in zwei Jahren reformiert. Dann spielen 18 statt bisher 16 Teams in einer A-Liga ähnlich dem Format der Champions League mit sechs Partien pro Mannschaft. Die B-Liga und C-Liga werden nach dem gleichen Prinzip organisiert. Die D-Liga wird abgeschafft.