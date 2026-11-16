Jürgen Klopp liebt seine Kopfbedeckung. Ohne eine Kappe ist er selten zu sehen. Sein Bundestrainer-Modell hat aber bald ausgedient. Denn der DFB wechselt den Ausrüster. Eine neue Kappe muss her.

Berlin (dpa) – Wandert mit dem Abschied von Ausrüster Adidas die Kappe von Jürgen Klopp womöglich in den Altkleidersack? Mitnichten. Und das, obwohl der Bundestrainer die Kopfbedeckung bei öffentlichen Auftritten oder gar Spielen der Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr tragen können wird. Der Grund: Ab dem 1. Januar stattet Konkurrent Nike das DFB-Team aus.

Die schwarze Kappe erlangte viel Aufmerksamkeit, als Klopp sie bei der Nominierung seines ersten Aufgebots im September präsentierte und auch an Journalisten verschenkte. Der Aufdruck, das schwarz-rot-goldene Adidas-Symbol und der Spruch «Einer von 83 Millionen» sollte Klopps Selbstverständnis als bodenständigen Bundestrainer demonstrieren und zum Zusammenhalt aller Fans beitragen.

Kloppt scherzt – und setzt auf Weihnachtsverkauf

Vor dem letzten Länderspiel in Adidas-Outfit heute (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen die Niederlande wurde Klopp nach der Zukunft der Kappe gefragt. Noch könne sie erworben werden, meinte der 59-Jährige mit dem ihm typischen Witz. «Also Weihnachten ist vorher. Jetzt hörte ich vermehrt, dass viele Leute eine Kappe zu Weihnachten kriegen.»

Privat werde er sie vielleicht auch weiterhin tragen, kündigte Klopp an, denn der Trainer ist ein großer Kappen-Fan. «Wenn es regnet vor allem und auch ansonsten trage ich sie gerne, es hilft mir, mich zu fokussieren, du musst dir keine Gedanken machen um die Frisur, es hat viele Vorteile», sagte Klopp.

Und bei Länderspielen? Da muss sich Nike etwas einfallen lassen für ein neues Modell. «Wir werden gucken, ob es auch im nächsten Jahr irgendeine Botschaft gibt, hinter der wir uns alle vereinen können. Aber falls nicht, muss es auch ohne gehen», sagte Klopp.