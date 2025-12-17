Endrunde im Sommer 727 Millionen Dollar: FIFA zahlt Rekord-Prämien bei WM 2026 dpa 17.12.2025, 15:15 Uhr

i Gianni Infantino Chris Carlson. DPA

So viel Geld wie bei der Endrunde im nächsten Sommer hat der Fußball-Weltverband für Antritts- und Erfolgsprämien noch nie bezahlt. Der Weltmeister kassiert einen Mega-Scheck.

Berlin (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA wird bei der Weltmeisterschaft 2026 Rekord-Prämien ausschütten. Der FIFA-Rat genehmigte Ausgaben in Höhe von insgesamt 727 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 620 Millionen Euro). Davon fließen 655 Millionen US-Dollar in die nach Endplatzierungen gestaffelten Erfolgsprämien.







