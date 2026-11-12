Jürgen Klopp muss liefern. Das weiß der Bundestrainer und blendet vor der kniffligen Prüfung der DFB-Elf in Serbien Nebengeräusche bestmöglich aus. Auf einen Sieg soll ein «Special Event» folgen.

Belgrad/Herzogenaurach (dpa) – Eingepackt in eine Winterjacke, die Hände tief in den Taschen vergraben, schaute Jürgen Klopp beim letzten Training genau hin. In einer kurzen Ansprache gab es noch Instruktionen für Joshua Kimmich, Niclas Füllkrug und Florian Wirtz. Der Bundestrainer hatte manchen Grund, von seinem sportlichen Fokus auf die Partie der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League in Serbien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) abgelenkt zu sein.

Schon wieder Wirbel um den scharf kritisierten Nmecha-Torjubel mit religiösen Aussagen von Klopp selbst auf den Kanälen des Netzwerkes «Ballers in God». Oder die ungewöhnliche Kinderkulisse im Marakana von Belgrad mit nur 5.000 jungen Zuschauern plus 50 deutschen Fans in der berüchtigten Betonschüssel.

Doch Klopp zieht seinen Plan für den zweiten Länderspiel-Turn unter seiner Regie durch. Mit einem Sieg beim Schlusslicht der komplizierten Gruppe 2 der A-Liga will er den steinigen Weg Richtung Viertelfinale freihalten. Und alles bereiten für ein emotionales «Finale» um ein K.-o.-Ticket gegen Erzrivale Holland am Montag in Berlin.

Die «Riesenlust», die er darauf verspürt, wurde in vier Vorbereitungstagen in Franken mit Klopp'scher Energie auf die Spieler übertragen. «Es ist ein ganz anderes Gesicht, man spürt eine krasse Veränderung», sagte Rückkehrer Niclas Füllkrug. Das Fazit des Bremers zur Stimmung im DFB-Tross vor dem Flug nach Serbien: «Bis jetzt ist alles positiv.»

Das stimmt nur bedingt. Denn das Trara um die erneuten religiösen Bekenntnisse von Felix Nmecha zu der als homophob und queerfeindlich eingestuften Glaubensgruppe «Ballers in God» überlagerte den öffentlichen Diskurs rund um das letzte Trainingscamp in Herzogenaurach.

Klopp-Aussagen ohne dessen Kenntnis im Netz

Der DFB musste am Tag vor dem Spiel klarstellen, dass die Aussagen Klopps über Jesus und Gott aus seinen Liverpooler Tagen ohne sein Einverständnis und ohne seine Kenntnis von «Ballers in God» im Internet verbreitet wurden.

So eine fiese Gedanken-Piraterie ist als Ablenkung ein echtes Ärgernis für Klopp. Dass die UEFA-Strafe für den Gastgeber nach rassistischen Fan-Auswüchsen mit dem Zuschauerausschluss für eine skurrile Minikulisse vor jugendlichem Publikum sorgt, nimmt sich als kleinere Begleiterscheinung aus.

Ungewöhnliche Kulisse nach UEFA-Strafe

«5.000 gegen 50», sagte Klopp beim Abschiedsevent von Adidas in Herzogenaurach grinsend. Ein ungleiches Kräfteverhältnis, das bei voller Auslastung der Arena mit mehr als 55.000 sehr euphorischen Anhängern noch krasser gewesen wäre. Zumal die UEFA jetzt nur Kinder bis 14 Jahre samt Begleitung von Betreuern zulässt.

Wird es also ein Kinderspiel für Klopp im doppelten Wortsinn? Vermutlich nicht. «Wenn das Stadion voll wäre, dann wäre die Atmosphäre da, gar keine Frage. Jetzt ist es nicht voll. Wir haben da unsere eigenen Ziele zu verfolgen, wollen auf unsere Art ein sehr, sehr gutes Fußballspiel machen und das richtige Ergebnis erzielen», forderte der Bundestrainer.

Füllkrug und Philipp Treu, Klopps Freiburger Senkrechtstarter auf der rechten Außenverteidigerposition, versicherten, dass die Kulisse unerheblich sei. Die Corona-Geisterspiele sind fast aus der Erinnerung verdrängt.

Treu blickte lieber auf die Ergebnisvorgabe. «Als Fußballer spielt man Fußball, um zu gewinnen. Dafür ist die Nations League auch da», sagte er. Der 25-Jährige will als unbelastete Kraft die WM-Schatten weiter in Vergessenheit bringen und mit dem Einzug in die K.-o.-Runde ein positives Kapitel schreiben.

«Wir haben noch eine offene Gruppenphase. Wir gehen schon in die Spiele rein, jetzt gerade in Serbien, dass wir uns dieses Endspiel in Berlin auch erarbeiten. Darauf gilt es, den Fokus zu legen», versprach der sehr selbstbewusste Treu.

Große Rechnerei für K.-o.-Ticket

Die Ausgangslage haben sich die Nationalspieler beim Länderspiel-Viererpack zum Klopp-Debüt selbst verkompliziert. Nur ein Sieg und gerade mal fünf Zähler bedeuten Platz drei mit drei Punkten hinter Holland und Griechenland. Mindestens einer der Kontrahenten muss noch überholt werden. Sonst heißt es womöglich sogar Abstiegskampf in den Playoffs im März 2027.

Die rechnerische Konstellation ist kompliziert, da der direkte Vergleich wichtiger ist als die Tordifferenz aus allen Spielen. Klopp bieten sich viele Tabellen-Varianten. Fakt ist nur: Mit einem Sieg in Serbien behält man das sportliche Schicksal gegen Holland auf jeden Fall selbst in der Hand. Bei einer Niederlage könnte alles vorbei sein.

Kein Wunder, dass Klopp das Spiel als «super wichtig» tituliert. Seine aggressive Taktik soll auch in guten Resultaten Niederschlag finden. «Wir haben einen Prozess gestartet und merken, es geht in die richtige Richtung», sagte der 59-Jährige, der Länderspiele zu «Special Events» machen will.

WM-Fahrer in der Überzahl

Einstellung und Herangehensweise haben eine Wendung im Vergleich zur Sommer-Malaise genommen. Obwohl die Aufstellung der von Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nicht unähnlich ist. Bis zu acht Startelf-Plätze könnten in Belgrad WM-Fahrer besetzen.

Nach den vermeintlichen Dissonanzen mit Kimmich, der von Klopp zu einer Zwei-Spiele-Pause förmlich gezwungen werden musste, deutet nichts auf eine weitere Auszeit oder Degradierung des Kapitäns hin. Die Besetzung im Mittelfeld mit den Kandidaten Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Nmecha für einen Platz neben Kimmich und Wirtz ist spannend. Pavlovic, von Klopp als Top-Akteur im Herbst-Camp gelobt, scheint in der besten Position.