Niederlande gegen Deutschland - das ist ein Klassiker. Beide Teams enttäuschten bei der WM. Der Neubeginn ist auch ein Duell Klopp gegen Xavi. Im DFB-Tor gibt es ein Comeback.

Amsterdam (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Drei Monate nach dem frühen Ausscheiden bei der Fußball-WM in Amerika bestreitet die Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande ihr 1042. Länderspiel. 602 Siege, 215 Unentschieden und 224 Niederlagen stehen in der Bilanz. Das Torverhältnis lautet 2343:1224.

Bundestrainer: Für Jürgen Klopp (59) ist die Partie in der Johan-Cruyff-Arena sein Debüt als 13. Bundestrainer. Über zwei Jahre nach seinem Rückzug beim FC Liverpool kehrt der sehr erfolgreiche Vereinscoach auf die Trainerbank zurück. Sein Vertrag mit dem DFB läuft bis zur WM 2030.

Nations League: Nach der Premiere 2018/19 geht der UEFA-Wettbewerb in seine fünfte Auflage. Portugal (2019, 2025), Frankreich (2021) und Spanien (2023) hießen die bisherigen Gewinner. Die deutsche Mannschaft erreichte erst einmal das Final Four. Es reichte vor einem Jahr als Gastgeber aber nach Niederlagen im Halbfinale gegen Portugal (1:2) in München und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2) in Stuttgart nur zum vierten Platz.

Nations-League-Bilanz: Gegner in der Gruppe 2 sind die Niederlande, Griechenland und Serbien. Der Erste und Zweite qualifizieren sich für das Viertelfinale. In der Bilanz des DFB stehen nach 26 Partien in der Nationen-Liga acht Siege, zwölf Unentschieden und sechs Niederlagen.

Niederlande: Fußballspiele zwischen Deutschland und Holland haben eine große Tradition und sind von einer großen Rivalität geprägt. In Amsterdam kommt es zum 49. Duell. Das Oranje-Team schied bei der WM wie die deutsche Elf in der ersten K.o.-Runde aus, und das gegen Marokko ebenfalls nach Elfmeterschießen.

Als Bondscoach folgte der Spanier Xavi auf Ronald Koeman. Die DFB-Auswahl liegt in der Bilanz mit 18:12 Siegen vorne. Die letzten Duelle gab es vor zwei Jahren ebenfalls in der Nations League. In Amsterdam gab es nach Toren von Deniz Undav und Joshua Kimmich ein 2:2. Beim Rückspiel in München sorgte Jamie Leweling für den deutschen 1:0-Erfolg.

DFB-Kader: Kapitän Joshua Kimmich vom FC Bayern München ist mit 114 Länderspielen der erfahrenste Akteur im 24-köpfigen Aufgebot von Jürgen Klopp für die ersten zwei von insgesamt vier anstehenden Nations-League-Partien. Dahinter folgen Arsenal-Profi Kai Havertz (62 Einsätze), das Bayern-Trio Serge Gnabry (59), Jonathan Tah (51) und Jamal Musiala (46) sowie Marc-André ter Stegen (44), der in seiner neuen Wahlheimat Amsterdam sein Comeback im DFB-Tor geben wird.

Debütanten: Gleich sieben Akteure ohne Länderspiel-Einsatz stehen im ersten Aufgebot des zweigeteilten DFB-Kaders. Es sind die Augsburger Finn Dahmen (Tor) und Hennes Behrens, die Freiburger Max Rosenfelder, Philipp Treu und Yannik Engelhardt, der Hoffenheimer Bambasé Conté und der Frankfurter Younes Ebnoutalib. Wer darf debütieren?

Torschützen: Serge Gnabry ist mit 26 Treffern der erfolgreichste Schütze im Kader für das Klopp-Debüt. Dahinter folgt Kai Havertz mit 25 Toren. Eine zweistellige Trefferzahl können ansonsten nur noch Joshua Kimmich und Jamal Musiala (je 10) vorweisen. Eine Null steht noch bei zwölf der 21 Feldspieler.

Schiedsrichter: Der Mann an der Pfeife ist der Spanier Alejandro Hernández (43). Der Unparteiische kam bei der Weltmeisterschaft beim Gruppenspiel Brasilien gegen Haiti in Philadelphia zum Einsatz.