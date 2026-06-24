Vier Jahrzehnte nach Maradonas legendärem Handspiel-Tor schlägt der damals getäuschte Torwart Peter Shilton nun doch noch versöhnliche Töne an. Als Maradona 2020 starb, klang das noch anders.

London (dpa) – 40 Jahre nach dem Tor mit der «Hand Gottes» hat Englands früherer Nationaltorwart Peter Shilton mit Diego Maradona nun doch seinen Frieden gemacht. «Es ist Zeit, den Groll hinter sich zu lassen», sagte der inzwischen 76 Jahre alte Ex-Keeper laut des Boulevardblatts «The Sun». Der 2020 gestorbene Maradona hatte beim 2:1 im WM-Viertelfinale 1986 beide Tore für den späteren Fußball-Weltmeister Argentinien erzielt, das 1:0 gegen Shilton aber eindeutig mit der Hand.

«Seit diesem Ereignis sind 40 Jahre vergangen. Und wissen Sie, ich habe Argentinier getroffen, die mir gegenüber sehr herzlich und freundlich waren», erklärte Shilton. «Vor nicht allzu langer Zeit habe ich bei den Dreharbeiten zu einer Dokumentation einige der argentinischen Spieler getroffen, und das war wirklich sehr emotional. Sie waren wirklich großartig zu mir.» Daher wolle er die Sache nun beilegen.

Kehrtwende bei Shilton

Vor wenigen Jahren klang Shilton nicht ganz so versöhnlich. «Ich bin traurig, von seinem Tod in so jungem Alter zu hören. Er war zweifellos der größte Spieler, dem ich je gegenüberstand», schrieb er zwar in einer Kolumne für die «Daily Mail», beklagte aber zugleich Maradonas fehlenden Sportsgeist mit Blick auf das Handspiel von 1986.

«Zu keinem Zeitpunkt hat er gesagt, dass er betrogen hat und dass er sich entschuldigen möchte. Stattdessen benutzte er seine 'Hand Gottes'-Aussage. Das war nicht richtig», meinte Shilton damals.

Zu einer direkten Versöhnung mit Maradona sei es laut Shiltons Erinnerungen von 2020 auch deshalb nie gekommen, weil er keinen Hinweis darauf erhalten habe, dass sich Maradona bei ihm hätte entschuldigen wollen. «Ich hätte ihm die Hand geschüttelt. Aber mir wurde nie ein Hinweis gegeben, dass dies wahrscheinlich passieren würde.»

Die Pointe am Rande: Maradonas zweites Tor gegen England 1986 nach einem unwiderstehlichen Sololauf übers halbe Feld wurde vom Weltverband FIFA 2002 zum offiziellen «Tor des Jahrhunderts» gekürt.