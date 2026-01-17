Florian Wirtz kommt immer besser in Fahrt, doch sein Tor gegen Burnley genügt dem FC Liverpool am Ende nicht. Derweil besiegt United mit seinem neuen Trainer den Stadtrivalen City im Manchester-Derby.

Liverpool (dpa) - Trotz seines nächsten Tores hat Florian Wirtz mit dem FC Liverpool eine Enttäuschung in der Premier League erlebt. Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Burnley traf der deutsche Nationalspieler in der 42. Minute zum 1:0. Wirtz kommt beim englischen Meister immerhin nun besser in Fahrt, es war das dritte Tor des 22-Jährigen innerhalb der letzten vier Spiele. Allerdings glich der Tabellen-Vorletzte Burnley durch Marcus Edwards (65.) noch aus.

Schon vor seinem fulminanten Treffer mit rechts war Wirtz an mehreren Torszenen beteiligt. Die größte Chance vor dem 1:0 hatte allerdings der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (32.), als er einen Strafstoß an die Latte schoss. Auch nach der Pause sorgte Wirtz für Schwung in der Offensive, das zweite Tor schossen dann aber die Gäste. Titelverteidiger Liverpool ist Vierter, nur noch einen Punkt vor Manchester United.

United siegt mit neuem Trainer gegen Guardiolas City

Mit dem Sieg im prestigeträchtigen Stadtderby gegen das City-Team von Pep Guardiola gelang United ein Schritt aus der sportlichen Krise. Der einstige Serienmeister gewann unter Interimscoach Michael Carrick daheim mit 2:0 (0:0). Bryan Mbeumo (65. Minute) und Patrick Dorgu (76.) erzielten die Tore zum verdienten Erfolg. Abseitspositionen bei weiteren Treffern verhinderten einen noch höheren Sieg.

Manchester City ließ im Titelrennen durch die Niederlage wertvolle Punkte bei der Verfolgung von Spitzenreiter FC Arsenal liegen. Dagegen verhinderte Manchester United ein weiteres Abrutschen im Rennen um einen Champions-League-Platz. Nach der Trennung von Cheftrainer Ruben Amorim war zuletzt kurzzeitig Juniorentrainer Darren Fletcher für das Profiteam zuständig. Der 44-jährige Carrick ist zum zweiten Mal Interimscoach, diesmal bis zum Saisonende.