In der vorigen Saison war Messi schon bester Torschütze in der MLS, nun hat er die Auszeichnung als erster Profi auch verteidigt. Einen anderen Rekord verliert er mit Miami aber an einen Deutschen.

Miami (dpa) – Lionel Messi ist als erster Fußballer zum zweiten Mal in Serie Torschützenkönig in der Major League Soccer geworden. Beim 3:3 seines Teams Inter Miami gegen Charlotte FC blieb der argentinische Superstar zwar ohne eigenen Treffer. Allerdings lag er nach Abschluss der Hauptrunde mit 26 Toren deutlich vor Petar Musa vom FC Dallas, der als zweitbester Schütze 22 Saisontore erzielte. Messi kommt zudem auf 17 Vorlagen, seine 43 Torbeteiligungen in der Liga sind ebenfalls Bestwert.

In der vergangenen Saison hatte Messi sogar 29 Tore für Miami erzielt und damit ebenfalls den Goldenen Schuh gewonnen. Er ist der sechste Spieler in der Geschichte der MLS, der zweimal Torschützenkönig wurde – aber der erste, dem das in aufeinanderfolgenden Saisons gelang. Der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or ist zudem Favorit auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison – diesen Preis holte der Argentinier bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten.

Mukhtar bricht mit Nashville Miamis Rekord

Miami beendete die Hauptrunde auf Rang zwei der Eastern Conference hinter Nashville SC um den Berliner Hany Mukhtar. Durch das 2:0 gegen den FC Cincinnati stellte Nashville einen Rekord auf: Das Team kam auf 77 Punkte und übertraf damit die Bestmarke von Miami aus der Saison 2024, die bei 74 Zählern lag. Messis Team trifft in den Playoffs auf Columbus Crew, der Gegner von Nashville wird in einem Ausscheidungsspiel zwischen Orlando und Cincinnati entschieden.