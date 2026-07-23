Der Engländer Elliot Anderson hat eine starke WM gespielt. Nach der Rückkehr wechselt der Mittelfeldspieler zu einem englischen Spitzenverein - der für seinen Wunschprofi viel Geld bezahlt.

Manchester (dpa) – Manchester City hat den sich seit Tagen anbahnenden Mega-Transfer des englischen Nationalspielers Elliot Anderson als perfekt vermeldet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Citizens einen Fünfjahresvertrag, wie der Club mitteilte. Über die Ablöse für Andersons bisherigen Arbeitgeber Nottingham Forest wurden keine offiziellen Angaben gemacht.

Medienberichten zufolge soll Man City 116 Millionen Pfund (rund 136 Millionen Euro) für die Dienste des WM-Teilnehmers zahlen. Es wäre für den Club eine Rekordablöse – aber der teuerste englische Spieler ist Anderson damit nicht. Das ist dem Vernehmen nach seit kurzem Nationalspieler Morgan Rogers, für den der FC Chelsea nach Medienberichten 117 Millionen Pfund (rund 137 Millionen Euro) an Aston Villa gezahlt hat.

«Als Fußballer möchte man sich auf höchstem Niveau beweisen. Bei City zu sein, bedeutet, dass ich diese Möglichkeit habe», wird Anderson in der Pressemitteilung seines neuen Clubs zitiert.