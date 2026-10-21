Der 4:2-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Barcelona ist eine große Fußball-Gala. Vor dem Spiel zeigen Fans allerdings ein riesiges Kettensägen-Banner, das Folgen haben könnte.

Paris (dpa) – Diese geschmacklose Aktion könnte ein Nachspiel haben: Fans von Paris Saint-Germain haben das 4:2-Spektakel des französischen Meisters in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einer Choreographie getrübt. Sie zeigten vor dem Spiel ein riesiges Banner mit der Aufschrift «Massacre à la parisienne» («Massaker auf Pariser Art»). Darauf war ein maskierter Mann abgebildet, der mit einer blutigen Kettensäge das Vereinswappen des FC Barcelona zerstörte. Er erinnerte an die Hauptfigur des Horrorfilms «The Texas Chainsaw Massacre» («Blutgericht in Texas»).

Der FC Barcelona werde das Banner, das die PSG-Fans auf der Tribüne des Prinzenparks zeigten, beim UEFA-Delegierten melden, berichteten die Nachrichtenagentur EFE sowie die Zeitung «La Vanguardia» unter Berufung auf Informationen aus Vereinskreisen der Katalanen.

In Frankreich schien die Aufregung darüber weniger groß. «Wenige Tage vor Halloween war das Collectif Ultras Paris an diesem Dienstagabend in der Champions League in gruseliger Stimmung», schrieb der französische Sender RMC Sport. Und das Sportblatt «L'Équipe» befand: «An diesem Dienstagabend fügte die Mannschaft von Luis Enrique dem FC Barcelona die erste Niederlage der Saison zu (4:2), und auch wenn es nicht das vom Tifo der Auteuil-Kurve versprochene 'Massaker mit der Kettensäge' war, gab es dort nur Fußball zu sehen, nichts als Fußball.»

Barça-Trainer Flick sieht PSG zurzeit vorne

Abgesehen von der Choreo war die Atmosphäre im und rund ums Stadion tatsächlich weitgehend friedlich – während die Akteure auf dem Platz großen Sport lieferten. Bei dem Spektakel trafen Désiré Doué (38.), der Ex-Münchner Lucas Hernández (72.), Vitinha (81.) und Fabian Ruiz (86.) für PSG, die Gäste wehrten sich durch Tore von Xavi Espart (55.) und Lamine Yamal (79.) lange.

«PSG hat gezeigt, dass sie eine bessere Mannschaft sind als wir», sagte Barça-Trainer Hansi Flick über die momentanen Kräfteverhältnisse. «Es war ein klasse Spiel für die Zuschauer und jeden, der Fußball liebt, von zwei Mannschaften, die einfach schönen Fußball spielen.» Nur die Fan-Choreo, die passte nicht zum großen Champions-League-Abend.