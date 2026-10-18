Nach einem heftigen Kopfzusammenstoß mit einem Gegner musste Chelsea-Keeper Emiliano Martínez auf einer Trage vom Platz und ins Krankenhaus. Nun meldet er sich mit einer Botschaft an die Fans.

Liverpool (dpa) – Nach seinem heftigen Zusammenstoß im Premier-League-Spiel beim FC Everton hat sich Torhüter Emiliano Martínez vom FC Chelsea aus dem Krankenhaus gemeldet. «Vielen Dank an alle für die Nachrichten, die Operation ist gut verlaufen», schrieb der Keeper. Dazu veröffentlichte er ein Selfie, auf dem er drei Finger zeigte – wohl als Anspielung auf den 2:0-Auswärtssieg. «Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben und ohne Gegentor geblieben sind.»

Der 34-Jährige musste nach einem Zusammenstoß mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Zunächst war eine schwere Kopfverletzung nicht ausgeschlossen worden. Nun kündigte der Weltmeister von 2022 an, dass er «schon bald wieder da sein» werde.

Der Unfall ereignete sich in der 75. Minute bei einem Zweikampf um den Ball. Martínez und Branthwaite stießen mit den Köpfen zusammen und sackten zu Boden. Das Spiel wurde rund zehn Minuten unterbrochen. Martínez musste auf dem Platz medizinisch versorgt werden. Beim Abtransport konnte der Argentinier seine Arme bewegen. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht. Für Martínez wurde Mike Penders eingewechselt. Der Torhüter gab damit sein Debüt in der Premier League. Branthwaite konnte nach einer Behandlung eigenständig aufstehen und weiterspielen.