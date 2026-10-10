Er siegt und siegt und siegt. Hansi Flick ist mit dem FC Barcelona aktuell nicht aufzuhalten. Das souveräne 3:0 folgt auf eine lange Pause, die Flick einigen Profis gewährte.

Barcelona (dpa) – Auch der von Hansi Flick gewährte XXL-Urlaub während der Länderspielpause kann der Dominanz des FC Barcelona nichts anhaben. Der katalanische Titelverteidiger um den diesmal als Assistgeber glänzenden Lamine Yamal besiegte den FC Getafe am Abend souverän mit 3:0 (2:0) und wahrte auch im achten Spiel in La Liga seine perfekte Bilanz.

Duell mit Real in zwei Wochen

Der englische Neuzugang Anthony Gordon (2. Minute), Brasiliens Gabriel Jesus (30.) und Verteidiger Jules Koundé (73.) auf Vorlage von Yamal erzielten die Tore beim souveränen Erfolg des Teams, das mit 24 Zählern der Konkurrenz um Real Madrid und José Mourinho weit enteilt ist. In der langen Länderspielpause hatte Ex-Bundestrainer Flick seinen Profis, die nicht zum Nationalteam mussten, gleich neun freie Tage am Stück gewährt.

Zum großen Vergleich mit den Königlichen kommt es in zwei Wochen am 25. Oktober. Davor erwarten Flick und sein Team noch Gastspiele in der Champions League bei Galatasaray (13. Oktober) und Titelverteidiger Paris Saint-Germain (20. Oktober).