Nach Wutrede: Salah nicht im Liverpool-Kader gegen Inter

Nach seinen kontroversen Aussagen bleibt der Starspieler außen vor: Liverpool verzichtet gegen Inter auf den Angreifer. Wie geht es weiter mit dem Rekord-Torschützen?

Liverpool (dpa) – Stürmerstar Mohamed Salah steht nach seiner Wutrede gegen seinen Club FC Liverpool und Trainer Arne Slot nicht im Kader für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Der Ägypter fehlt im neunzehnköpfigen Aufgebot des englischen Meisters für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr). Gründe dafür nannte der LFC offiziell nicht.

Englischen Medienberichten zufolge haben die Verantwortlichen in Absprache mit Slot beschlossen, Salah für kurze Zeit aus dem Kader der ersten Mannschaft zu nehmen. Andere Disziplinarmaßnahmen soll es demnach nicht geben. Der Ägypter werde voraussichtlich auch das Ligaspiel der Reds gegen Brighton am Wochenende verpassen und dann zum Afrika-Cup abreisen. Die Spekulationen über einen Winter-Abgang des 33 Jahre alten Offensivspielers dürften dadurch weiter angeheizt werden.

Salah: Keine Beziehung zum Trainer mehr

Salah stand beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League am vergangenen Wochenende bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt. Nach der Partie sorgte der 33-Jährige, der nur selten ausführlich mit den Medien spricht, mit seinen Aussagen zu seiner Situation für große Aufregung.

«Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben», sagte Salah.

«Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Club haben», klagte der Champions-League-Sieger von 2019 über Liverpools niederländischen Chefcoach Arne Slot.

Salah hatte seinen Vertrag in Liverpool nach langwierigen Verhandlungen erst im April bis 2027 verlängert. Der Ägypter spielt seit 2017 im Norden von England und ist Rekord-Torschütze des Clubs in der Premier League. Unter Trainer Jürgen Klopp wurde Salah zur Club-Legende. Am Meistertitel in der vergangenen Spielzeit hatte er auch maßgeblichen Anteil. In dieser Saison läuft der 33-Jährige seiner Form aber wie ein Großteil der Mannschaft um Florian Wirtz hinterher.