80.000 Euro für Wiederaufbau
Nach Waldbränden: Messi spendet für Region bei Madrid
Lionel Messi
Lionel Messi spendet Geld nach den verheerenden Waldbränden in Spanien. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Waldbrände haben Spanien tagelang in Atem gehalten - die Feuer brachten viel Zerstörung mit sich. Nun geht es an den Wiederaufbau. Und da hilft auch ein Fußball-Superstar mit einer Spende.

Lesezeit 1 Minute

Madrid (dpa) – Spanien ist von teils verheerenden Waldbränden heimgesucht worden – nun erfährt eine betroffene Region von einem Fußball-Weltstar Hilfe. Lionel Messi (39) spendete 80.000 Euro für den Wiederaufbau der Sierra Oeste im Westen der Hauptstadt Madrid. Das gab Isabel Díaz Ayuso, die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, auf der Plattform X bekannt.

«Ich möchte Ihnen danken und Ihnen sagen, dass wir Madrider uns darauf freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen, um Ihnen den Beifall zu spenden, den Sie verdienen», schrieb die Politikerin an den argentinischen Vize-Weltmeister gerichtet. Jubel in Madrid war Messi bislang eher nicht gewohnt, spielte er doch jahrelang bei Real Madrids großem Rivalen FC Barcelona.

In den vergangenen Tagen hatte etliche Waldbrände auf der iberischen Halbinsel gewütet. In der Sierra Oeste und anderen an Madrid grenzenden Gegenden zerstörten die Feuer große Flächen und verursachten hohe Schäden. Viele Einwohner mussten im Juli ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen; einige konnten inzwischen aber wieder zurückkehren. Rund um die Hauptstadt lodern zwar weiter Feuer, diese sind aber unter Kontrolle.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-483955/1

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