Er spielte für England im WM-Halbfinale 2018 und im EM-Endspiel 2020. Zuletzt wollte dem einstigen Stürmerstar Raheem Sterling nichts so richtig gelingen. Statt auf dem Platz steht er vor Gericht.

Basingstoke (dpa) – Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen gefährlichen Fahrens und des Besitzes von Lachgas für schuldig bekannt. Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogenkonsum verweigert zu haben. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtsaal im englischen Basingstoke. Die Strafmaßverkündung soll der BBC zufolge am 25. November erfolgen, bis dahin habe der einstige Stürmerstar ein Fahrverbot erteilt bekommen.

Der 31-Jährige war am 28. Mai mit seinem Wagen ohne Fremdbeteiligung gegen eine Leitplanke geprallt und anschließend wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss vorübergehend festgenommen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

Fühlte sich «wertlos» und «vergessen»

Eine Quelle aus dem Umfeld von Sterling erklärte damals, der Fußballer habe «extrem schwierige Jahre» hinter sich und sich zuletzt «wertlos» und «vergessen» gefühlt. Sterling war bis Januar beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt auch nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert. Inzwischen ist er vereinslos.

Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Mit ManCity hatte er viermal die englische Meisterschaft gewonnen. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele, darunter das Halbfinalspiel bei der Weltmeisterschaft 2018 und das EM-Finale 2020.