Die Personalie hat sich angedeutet: Thorsten Fink bekommt einen weiteren Länderpunkt. Der 58-Jährige trainiert ab sofort den türkischen Club Samsunspor.

Samsun (dpa) – Nach der Trennung von Thomas Reis hat der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor wie erwartet Thorsten Fink als Nachfolger verpflichtet. Der 58-Jährige unterzeichnete laut Website des Clubs einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028.

«Ich freue mich sehr, Teil dieses großartigen Vereins, dieser großartigen Mannschaft und dieser Stadt zu sein. Ich habe viel Gutes über den Verein gehört», wurde der deutsche Trainer zitiert.

Als Trainer ein Weltenbummler

In Deutschland trainierte Fink unter anderem den Hamburger SV und FC Ingolstadt. Der gebürtige Dortmunder arbeitete schon in vielen Ländern als Trainer, zum Beispiel in der Schweiz, Zypern, Japan, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Lettland. Zuletzt stand er in Belgien beim KRC Genk an der Seitenlinie. Während seiner Karriere als Spieler gewann er 2001 mit dem FC Bayern München die Champions League.

Am Wochenende hatte sich Samsunspor von Thomas Reis getrennt und angekündigt, dass zwischen dem Verein und Fink eine Grundsatzvereinbarung getroffen worden sei. Reis, Ex-Coach des VfL Bochum und des FC Schalke 04, hatte Samsunspor zur Saison 2024/25 übernommen, in der ersten Saison auf den dritten Tabellenrang und in die Conference League geführt. Aktuell steht Samsunspor auf Rang sieben.