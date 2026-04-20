Bukarest (dpa) – Gheorghe Hagi ist neuer Fußball-Nationaltrainer Rumäniens und damit Nachfolger des kurz nach seinem Rücktritt gestorbenen Mircea Lucescu. Der rumänische Verband FRF gab bekannt, dass Hagi einen Vertrag bis 2030 unterschrieben habe. Bereits zu Beginn seiner Trainerkarriere war der 61-Jährige im Jahr 2011 für vier Spiele Trainer seines Heimatlandes.

Lucescu war vor rund zwei Wochen gestorben. Der 80-Jährige war bei einem Training zusammengebrochen und hatte sich etwa eine Woche in stationärer Behandlung im Universitätskrankenhaus in Bukarest befunden, wo Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden waren. In der Zwischenzeit hatte die FRF verkündet, dass Lucescu sein Amt abgeben werde. Kurz vor seiner geplanten Entlassung hatte Lucescu einen Herzinfarkt erlitten.

FRF-Präsident Razvan Burleanu sagte, es habe in der Vergangenheit bereits mehrere Versuche gegeben, Hagi für den Posten zu gewinnen. Der Ex-Nationalspieler war einer breiteren Öffentlichkeit vor allem durch seine Leistungen bei der WM 1994 in den USA bekanntgeworden. Daraufhin war der Spielmacher vom FC Barcelona verpflichtet worden.