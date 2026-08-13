Fünf Tage nach dem Verlust seines Vaters steht Lionel Messi wieder auf dem Rasen – begleitet von großem Beifall. Nach dem Tod hatte sich der Fußball-Star öffentlich mit emotionalen Worten geäußert.

Miami (dpa) – Fußball-Star Lionel Messi ist erstmals nach dem Tod seines Vaters Jorge wieder für Inter Miami aufgelaufen und hat eine emotionale Rückkehr auf den Platz erlebt. Der 39-Jährige wurde bei der Partie im Leagues Cup gegen die mexikanische Mannschaft Club León unter dem Beifall der Fans im Stadion in Miami zur Halbzeit eingewechselt.

Die Partie verlor Inter Miami mit 2:3 und verpasste damit überraschend die K.-o.-Runde des Wettbewerbs zwischen Teams aus der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX. Bei der zweiten Gruppenpartie gegen den mexikanischen Club CF Monterrey hatte Messi gefehlt, weil er am Wochenende an der Beerdigung seines Vaters teilnahm. Der frühere Spieler vom FC Barcelona war am Dienstag zurück nach Miami gereist.

Jorge Messi mit 68 Jahren gestorben

Messi hatte sich nach dem Tod seines Vaters öffentlich mit emotionalen Worten gemeldet. «Papa, ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich kann es nicht fassen – oder besser gesagt: Ich will es nicht wahrhaben», schrieb der 39 Jahre alte Argentinier in den sozialen Medien. Demnach könne der Tod seines Vaters auch zu einem früheren Karriereende des Weltmeisters von 2022 führen.

Jorge Messi war von Beginn der Karriere seines Sohnes an als dessen Berater tätig. Er brachte ihn früh zum FC Barcelona, wo Lionel Messi von 2000 bis 2021 spielte. Derzeit ist er für Miami in den USA aktiv. Mit der argentinischen Nationalmannschaft nahm Messi an sechs Weltmeisterschaften teil. Jorge Messi war am Samstag im Alter von 68 Jahren in Rosario gestorben.