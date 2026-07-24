Derzeit ist Marokko der offizielle Sieger des vergangenen Afrika Cups. Bleibt das so? Nach dem Einspruch von Finalgegner Senegal hat der Cas nun einen wichtigen Termin verkündet.

Lausanne (dpa) – Im Streit um den Titel beim Afrika Cup zwischen Marokko und Senegal hat der Internationale Sportgerichtshof Cas eine Anhörung angesetzt. Sie soll am 8. Oktober in Lausanne stattfinden.

Das Berufungsgericht des afrikanischen Fußball-Verbandes Caf hatte nach dem von Tumulten geprägten Endspiel vom 18. Januar dem Einspruch von Marokko stattgegeben und die Partie, die Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für Gastgeber Marokko gewertet. Dagegen legte der senegalesische Fußball-Verband Berufung ein.

Noch keine Entscheidung am 8. Oktober

Das Caf-Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die Cas-Anhörung findet hinter verschlossenen Türen statt. Wann eine Entscheidung fällt und wann sie kommuniziert wird, ließ der Internationale Sportgerichtshof offen. Am 8. Oktober soll das noch nicht passieren.