Das Duell Portugals gegen Dänemark steht im Zeichen des zurückgetretenen Cristiano Ronaldo – doch sein ehemaliges Team enttäuscht. Österreich feiert die vorzeitige Rückkehr in die Liga A.

Braga (dpa) - Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat in Spiel eins nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo eine herbe Pleite kassiert. Gegen Dänemark unterlag die Mannschaft von Jorge Jesus am 5. Spieltag der Gruppe 4 der Liga A in der UEFA Nations League mit 1:4 – und verpasste den vorzeitigen Gruppensieg. Österreich kehrt durch einen 1:0-Erfolg über Irland erstmals nach 2022 wieder in die höchste Division zurück.

Applaus und Sprechchöre in der 7. Minute

Angeführt von Bruno Fernandes kam die portugiesische Elf samt der Einlaufkinder zu Ehren Ronaldos mit dessen Namen und Trikotnummer sieben auf dem Rücken auf den Rasen. Während der Nationalhymne war auf der Haupttribüne ein Banner zu sehen, das dem langjährigen Kapitän gewidmet war und seine größten Momente im Dress des Nationalteams zeigte. Zudem spendete das Publikum dem 41-Jährigen, selbst nicht vor Ort, in Minute sieben Applaus und Sprechchöre.

Ronaldo hatte nach über 23 Jahren in der Nationalmannschaft Anfang November seinen Rücktritt verkündet. Dem vorausgegangen war ein großes Zerwürfnis zwischen dem 41-Jährigen und Nationaltrainer Jesus. Der fünffache Ballon d'Or-Sieger lief 234 Mal für die Seleção auf und erzielte dabei 146 Tore – beides Rekordmarken auf Nationalmannschaftsebene. Seinen größten Erfolg mit Portugal feierte CR7 mit dem Europameistertitel in Frankreich im Jahr 2016 sowie den Triumphen in der Nations League 2019 und 2025.

Höjlund entscheidet Partie nach der Pause

Das Spiel selbst blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit ausgeglichen und bot wenig Highlights. Erst kurz vor dem Pausenpfiff nahm die Begegnung Fahrt auf. Nach einem zu Recht aberkannten Abseitstreffer von Rasmus Höjlund bekam Dänemark kurz darauf einen Handelfmeter zugesprochen, den Kapitän Pierre-Emile Höjbjerg verwandelte (43.).

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff baute Höjlund die Führung per Direktabnahme gegen schwach verteidigende Gastgeber aus (50.). Für die Vorentscheidung sorgte erneut der 23 Jahre alte Stürmer, der Portugals Innenverteidigung düpierte und trocken abschloss (57.). Joachim Andersen legte per Kopf nach einer Freistoßhereingabe nach (75.). Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Bernardo Silva in der Nachspielzeit (90.+2.).

Portugal hat am letzten Spieltag gegen Wales den Gruppensieg weiter in der eigenen Hand. Dänemark kämpft parallel im direkten Duell mit Norwegen um den Einzug in das Viertelfinale.

Ex-Stuttgarter als Matchwinner für Österreich

In Linz dominierten die seit 16 Heimspielen ungeschlagenen Österreicher die Anfangsphase gegen Irland mit hohem Pressing. Im Anschluss übernahmen jedoch die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. Weil sich beide Torhüter jeweils einmal auszeichnen konnten, ging es torlos in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause erhöhte die Elf von Ralf Rangnick sukzessive den Druck und belohnte sich in der 78. Minute: Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic drückte eine Kopfball-Hereingabe von Augsburgs Michael Gregoritsch zum Tor des Abends über die Linie.