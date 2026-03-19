Zürich (dpa) – Die FIFA hat den israelischen Fußballverband (IFA) unter anderem wegen Verstößen gegen Anti-Diskriminierungsregeln bestraft. Der IFA muss unter anderem eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (rund 164.300 Euro) zahlen, wie der Weltverband mitteilte. Ausgangspunkt für die Untersuchung der FIFA-Disziplinarkommission war ein Antrag des palästinensischen Fußballverbands (PFA).

Die Kommission stellte Verstöße gegen die Artikel 13 (Beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen das Fairnessgebot) und Artikel 15 (Diskriminierung und rassistische Beschimpfungen) des FIFA-Disziplinarreglements fest.

Der israelische Verband wurde zudem ermahnt und muss nun bei seinen nächsten drei Heimspielen bei A-Wettbewerben der FIFA ein großes Transparent mit der Aufschrift «Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung» zeigen. Zudem müssen weitere sogenannte Präventivmaßnahmen ergriffen werden. Die Entscheidung kann bei der FIFA-Berufungskommission angefochten werden.